Cum sa tratezi durerea de gat natural

Durerea in gat este un simptom frecvent al unei banale raceli sau gripe sezoniere. Desi exista si alte cauze care o provoaca, de regula este declansata de o infectie virala sau bacteriana. Atunci cand te doare in gat ai o senzatie de durere, mancarimi si dificultati la inghitire.

Inflamarea gatului nu reprezinta un motiv de ingrijorare si trece in cateva zile. Pentru ameliorarea disconfortului iti pot fi de ajutor cateva leacuri batranesti pentru durerea in gat. Iata o lista cu cele mai populare remedii naturale pe care poti sa le incerci acasa!

1. Mierea

Mierea se numara printre cele mai eficiente remedii care pot calma durerile in gat. Are proprietati antibacteriene si calmante, putand fi benefica pentru a ameliora disconfortul resimtit. Asa ca, nu ezita sa iei o lingurita de miere atunci cand ai gatul inflamat.

2. Apa cu lamaie si miere

Apa cu lamaie si miere are proprietati antivirale puternice. In plus, ajuta la umezirea mucoasei gatului si amelioareaza disconfortul.

Lamaia este bogata in vitamina C si este un aliat de nadejde atunci cand suntem raciti. Combinata cu miere, ajuta la intarirea sistemului imunitar si combate virozele senzoniere.

Prin urmare, storce sucul proaspat de lamaie intr-un pahar cu apa caduta in care dizolvi o lingurita de miere. Bea acest amestec si vei vedea ca durerile in gat se vor calma.

3. Ceai de musetel

Ceaiul de musetel are proprietati antiinflamatoare, analgezice si antibacteriene, fiind renumit ca un remediu natural excelent pentru ameliorarea simptomelor virozelor respiratorii. Are o aroma placuta si este un mod relaxant de a calma durerile in gat.

Pune o lingurita de flori de musetel intr-o cana cu apa clocotita. Acopera si lasa la infuzat maxim 10 minute. Strecoara ceaiul si lasa-l sa se raceasca pana ajunge la temperatura camerei. Indulceste ceaiul cu o lingurita de miere si bea-l caldut. Contrar conceptie populare, ceaiurile nu se beau fierbinti atunci cand ai gatul inflamat.

Pentru efecte antivirale mai puternice, ar fi bine sa adaugi in ceaiul de musetel si lamaie.

4. Gargara cu apa sarata

Inca din cele mai vechi timpuri, gargara cu apa sarata era considerata un remediu naturist care ajuta la vindecarea mai rapida a gatului inflamat. Sarea are proprietati antiseptice si poate ajuta la eliminarea agentilor patogeni care au provocat, reducand inflamatia si ameliorand durerile in gat.

Pur si simplu, dizolva o lingurita de sare grunjoasa intr-un pahar cu apa calda. Fa gargara cu solutia obtinuta, insistand in zona gatului, apoi scuip-o.

Repeta gargara cu apa sarata de cate ori simti nevoia. Ar fi bine sa faci gargara de cateva ori pe zi pana simti ca durerile in gat s-au ameliorat.

Pentru ca are proprietati antibacteriene, poti sa adaugi in apa sarata si o lingurita de bicarbonat de sodiu.

5. Ghimbirul

Considerat un antiinflamator puternic, ghimbirul este un alt remediu naturist eficient pentru calmarea durerilor in gat. Consumul regulat de ghimbir ajuta la prevenirea si combaterea racelii si gripei.

Atunci cand te doare in gat, adauga putin ghimbir proaspat ras in cana cu ceai sau in apa calda cu lamaie si miere. De altfel, poti sa iti prepari un delicios ceai de ghimbir care iti va ameliora disconfortul.

Da pe razatoare o bucata de aproximativ 3 cm de radacina de ghimbir. Pune la fiert 300 ml de apa si dupa ce da in clocot adauga ghimbirul ras. Lasa la fiert pentru aproximativ 5 minute, apoi stinge focul. Acopera oala cu un capac si lasa ceaiul de ghimbir la infuzat pentru aproximativ 15-20 de minute.

Strecoara si lasa-l sa se raceasca putin. Adauga o lingurita de miere si putin suc de lamaie. Bea ceaiul de ghimbir caldut, nu fierbinte!

6. Tinctura de echinaceea

Echinaceea este o planta cu proprietati antivirale, antiinflamatoare si antiseptice care este foarte benefica cand vine vorba de combaterea infectiilor virale. Poate ajuta la reducerea inflamatiilor cailor respiratorii superioare si este un ingredient natural adesea adaugat in spray-urile pentru gat.

Tinctura de echinaceea ajuta la intarirea imunitatii si calmeaza dureile in gat, fiind indicata in caz de raceala, amigdalita sau bronsita. Poate fi gasita in farmacii sau magazinele naturiste, insa o poti pregati si tu acasa.

Pune intr-un borcan de sticla o lingura de echinaceea si 200 de ml de votca. Inchide borcanul cu capac si lasa tinctura la macerat timp de o luna. Agita borcanul in fiecare zi. Dupa acest timp, strecoara tinctura de echinaceea si punea-o in sticle inchise la culoarea.

Atunci cand te doare in gat sau esti racit, administreaza cate o lingurita de tinctura de echinaceea de trei ori pe zi, dizolvata in jumatate de pahar de apa calda sau ceai.

7. Bea cat mai multe lichide

Unul dintre cele mai eficiente remedii naturale pentru ameliorarea durerilor in gat este sa bei cat mai multe lichide. Acestea ajuta la umezirea gatutului, fluidizeaza mucusul si elimina bacteriile, contribuind la reducerea inflamatiei.

Daca te doare in gat consuma cat mai multe ceaiuri si supe calde. Ai grija sa nu fie fierbinti, deoarece pot irita gatul deja inflamat. De altfel, ar fi bine sa eviti sa bei alcool si sa reduci consumul de cafea. Acestea deshidrateaza gatul si vor incetini recuperarea.