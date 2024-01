Până de curând, medicamentul Ozempic (o injecție cu o substanță numită semiglutidă) era prescris doar persoanelor cu diabet. Acum el face furori în rândul celor care vor să slăbească, în ciuda efectelor sale secundare, deloc de neglijat.

Popularitatea acestui medicament, destinat de fapt pacienților cu diabet, a crescut după ce mai multe vedete și influenceri l-au descris ca fiind eficient pentru pierdea rapidă în greutate, deși medicii avertizează că trebuie folosit doar de cei care suferă de diabet.



Substanța activă din Wegovy și Ozempic, semaglutida, a fost iniţial folosită pentru afecțiuni cronice, obezitate și diabet de tip 2 cu scopul de a ajuta la controlul glicemiei. Pentru persoanele care se confruntă cu aceste afecțiuni, semaglutida pare să creeze o cale spre o relație sănătoasă cu mâncarea. Specialiștii atrag atenția că, pentru persoanele care au o greutate normală, aceste medicamente ar putea funcționa mai degrabă ca o tulburare alimentară injectabilă și că există riscul dezvoltării unei dependențe pentru a se păstra la greutatea pe care o au sau la care ajung, notează „New York Times“.



“Obţinem acel aspect de faţă căzută”

Medicul chirurg estetician Iancu Morad a explicat, pentru csid.ro, că medicamentul Ozempic are unele consecinţe negative asupra aspectului fizic, una dintre ele fiind aspectul de faţă căzută şi îmbătrânită:



"Substanţa injectabilă se administrează săptămânal. Medicamentul acţionează asupra creierului, dând pacienţilor senzaţia de saţietate. El are rezultate foarte rapide, însă se slăbeşte de peste tot, inclusiv din locurile în care nu ne-am dori, cum ar fi zona feţei. Rămănând fără grăsime şi având muşchii faciali slabiţi, obţinem acel aspect de faţă căzută. Pierdem din volumul pomeţilor, pielea devine flască, liniile nazolabiale devin mai pronunţate, iar aspectul, per ansamblu, este unul îmbătrânit, trist, alungit..."



„După ce opreşti tratamentul cu Ozempic, organismul se îngraşă la loc”



Diabetologul Doru Negru, medic primar diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, a explicat, pentru adevarul.ro, că substanța din aceste medicamente încetinește golirea stomacului dându-ţi mai multă vreme senzaţia de saţietate. „Acum vreo 30 de ani, în cărţile noastre de medicină erau 3-4 rânduri despre nişte hormoni intestinali care se cheamă incretine: hormoni ai saţietăţii care îţi încetinesc golirea stomacului, menţin mai multă vreme senzaţia de saţietate şi, în acelaşi timp, îţi împiedică formarea de glucagon; un hormon care face invers decât insulina, crescându-ţi glicemia. Ei, aceşti hormoni ai saţietăţii sunt făcuţi să ţină numai 4 minute, după care dispar. Savanţii s-au gândit: hai să facem aceşti hormoni sau să găsim ceva asemănător care să ţină mai multă vreme, şi-au găsit tot felul de soluţii şi medicamente asemănătoare structural care ţin de la 12 ore până la o zi, două, o săptămână“, a spus medicul.

Acesta a completat: „După ce opreşti tratamentul cu Ozempic, organismul se îngraşă la loc. Substanţa din el încetineşte golirea stomacului dându-ţi mai multă vreme senzaţia de saţietate, astfel încât îţi este uşor, mult mai uşor, să mănânci puţin sau să nu mănânci. Boala noastră nu este lipsa de medicamente, ci intoxicaţia cu mâncare. Acest medicament într-adevăr îţi uşurează abstinenţa; îţi e mai uşor să mănânci puţin, dar, când renunţi, se întâmplă acelaşi lucru“, a mai spus medicul.



Iată ce vedete recunosc că au luat Ozempic



În timp ce multe celebrități tac în legătură cu popularul medicament, unii neagă vehement că l-au consumat, iar câteva recunosc că l-au încercat.

Amy Schumer: „M-am simțit atât de rău că nici nu mă puteam juca cu fiul meu!”

Amy Beth Schumer este o actriță, comediantă, scenaristă, producătoare și regizoare americană.

În timpul unei apariții recente la ”Watch What Happens Live With Andy Cohen”, Amy Schumer a criticat celebritățile pentru că au mințit că nu au luat Ozempic.

„Cam acum un an, am încercat”, a dezvăluit Schumer, recunoscând că a fost unul dintre acei oameni care s-au simțit atât de rău că nici nu se putea juca cu fiul ei.



Remi Bader: Am câștigat dublu în greutate înapoi

Creator de TikTok și fotomodel cu forme, Remi Bader a dezvăluit, într-un episod din podcastul ”Not Skinny But Not Fat”, că a început să ia Ozempic după ce i L-a prescris medicul ei.

Cu toate acestea, creatorul TikTok i-a avertizat pe oameni că, odată ce a încetat să ia medicamentul, ea „a câștigat dublu în greutate înapoi”.

Elon Reeve Musk este un inginer, proiectant industrial, inventator și inovator, programator, antreprenor tehnologic și filantrop. El este cetățean al Africii de Sud, al Canadei și al Statelor Unite.

Când a fost întrebat despre secretul său pentru un fizic de invidiat, nu a avut nicio reținere în a admite că la bază se află o versiune a lui Ozempic.

Tracy Tutor este un agent imobiliar american, autoare, actriță și personalitate de reality show-uri de televiziune.

Starul din ”Million Dollar Listing Los Angeles” a dezvăluit, în iunie 2023, că a încetat să mai ia Mounjaro (un medicament cu aceeași substanță activă ca și Ozempic) din cauza efectelor secundare pe care le-a experimentat după aproximativ două luni de utilizare a medicamentului.



Informațiile de prescriere pentru Wegovy și Saxenda avertizează cu privire la o serie de efecte secundare grave, inclusiv inflamația pancreasului, probleme ale vezicii biliare, intestine blocate, probleme renale, reacții alergice grave, creșterea ritmului cardiac, gânduri suicidare și modificări ale vederii, la persoanele care au și diabet. De asemenea, pe eticheta de avertizare a Ozempic tocmai a fost adăugat un avertisment privind intestinele blocate.



Etichetele notează, de asemenea, că efectele secundare cele mai frecvente sunt greața, vărsăturile și constipația. De asemenea, acestea avertizează cu tărie persoanele cu antecedente de anumite tipuri de cancere tiroidiene ereditare să nu ia aceste medicamente.



ATENŢIE! Apar şi variante contrafăcute!



Agențiile naționale care reglementează punerea pe piață a medicamentelor din mai multe țări, inclusiv la noi, avertizează populația să nu cumpere tratamentul de la vânzători neautorizați.

În Danemarca, 26 de site-uri care nu au autorizație să vândă medicamente au fost raportate poliției de Agenția Națională a Medicamentului de acolo. Acestea pretindeau că vând mai multe medicamente, printre care Ozempic. O anchetă similiara a început și în Germania.

Director ANMDM: „Informațiile au venit referitor la câteva loturi în depozite en-gross din Austria și Germania. S-au făcut verificări și aceste loturi nu au ajuns pe piața din România. Recomandarea pe care o facem în mod ferm este să-și procure medicamentele pe bază de prescripție medicală, cu respectarea pe care o primesc de la medicii specialiști numai din unitățile farmaceutice autorizate”, citează stirileprotv.ro