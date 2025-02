Medic primar de chirurgie generală, doctor în științe medicale, dr. Răzvan Popescu, șeful secției Chirurgie 1 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a fost noul invitat al podcastului „Cuget liber”, din cursul zilei de astăzi. Acesta nu doar că esteun specialist extraordinar, care a scăpat din ghearele morții mii de persoane, dar este și un foarte bun mentor pentru viitorii chirurgi. Pe parcursul întâlnirii noastre, am discutat despre pregătirea rezidenţilor, în domeniul chirurgiei minim invazive, eveniment care a avut loc, săptămâna aceasta, la sediul Facultăţii de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Tot de la interlocutorul nostru am aflat cât de interesaţi sunt tinerii de ziua de azi să devină chirurgi, am aflat cum un medic dedicat profesiei pe care o exercită petrece mai mult timp cu pacienţii, decât cu propria familie. În acelaşi timp, medicul constănţean a tras un semnal de alarmă vizavi de cancerul colorectal, în condiţiile în care, din ce în ce mai multă lume se prezintă la spital în stadii tardive, când posibilitățile terapeutice sunt mai limitate. Mai grav este că acest tip de cancer este, deseori, parşiv, în sensul că nu prezintă simptome.

