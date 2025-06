În ediţia de astăzi a podcastului „Cuget liber” am discutat despre un subiect care ne preocupă pe toți, indiferent de vârstă: longevitatea. Vrem să trăim mai mult, dar ştim ce înseamnă cu adevărat să trăim mult și bine? Pornind de la alimentație, mișcare, somn și stres, până la legătura dintre minte, corp și suflet - toate joacă un rol esențial în puzzle-ul unei vieți lungi și sănătoase.



Împreună cu invitata noastră, dr. Ionica Ciortan, medic primar MF, doctor în ştiinţe medicale şi specialist în medicina stilului de viaţă, am discutat despre obiceiuri simple, dar și despre descoperiri științifice care ne pot prelungi viața. Cu această ocazie, am aflat care sunt principalii factori care influențează durata vieții, dar şi ce măsuri putem lua pentru combaterea factorilor de îmbătrânire precoce sistematică și cutanată. Totodată, medicul ne-a explicat ce rol joacă genetica sau stilul de viață în longevitate, dar şi dacă există alimente asociate cu o viață mai lungă şi nu numai.



Vreţi să ştiţi cât de important este somnul pentru o viață lungă? Există o legătură între stres și îmbătrânirea prematură? Ce impact are mișcarea asupra longevității? Sunt terapiile anti-aging eficiente?



Urmăriţi podcastul nostru şi veţi afla răspunsul la toate aceste întrebări!



