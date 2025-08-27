Ce înseamnă cu adevărat terapia hormonală? De ce în România încă există reticență față de acest tratament, în timp ce în alte țări e o soluție de rutină, sigură și eficientă?



Dr. Claudia Grigorov, medic specialist endocrinolog, ne povestește într-un nou episod al podcastului Cuget Liber despre experiența sa profesională în cadrul unui curs de specializare la Harvard și diferențele profunde dintre abordarea medicală din SUA și cea din România. Vorbim despre informare corectă, mituri medicale, prejudecăți și nevoia de empatie în relația medic-pacient.



Un episod despre știință, experiență și umanitate – pentru femeile care vor să înțeleagă mai bine propriul corp și pentru profesioniștii care vor să ofere mai mult decât rețete.



Ascultă, învață, pune întrebări.



