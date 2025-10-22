

În aceste momente are loc la Spitalul Județean Constanța o conferință de presă cu ocazia lansării proiectului "Roccas 4 SE"- organizarea de programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal în regiunea Sud Est, etapa a doua.



Valoarea totală a proiectului este de 35 milioane de lei și reprezintă un demers de anvergură la nivelul județului nostru. Acesta este dedicat persoanelor din comunități vulnerabile, inclusiv celor neasigurate, prin facilitarea accesului la servicii medicale gratuite de screening pentru cancer colorectal, oferite direct în zonele unde sistemul medical nu a ajuns pană acum.



Dr. Dumitru Eugen: acesta este un eveniment important pentru spital, pentru că este vorba despre lansarea unui proiect de screening de cancer colorectal.Este al doilea proiect de acest gen din țară.



Cancerul colorectal este una dintre cele mai importante afecțiuni oncologice din România.Statisticile arată că una din trei persoane vor dezvolta acest tip de cancer, la un moment dat. Vestea bună este că acesta poate fi prevenit.Medicii de familie sunt în primul front cu pacienții, dar în proiect sunt implicați și medici specialiști.



Bogdan Păunescu, reprezentant al Asociației Române pentru Promovarea Sănătății: pentru a crește rata de participare la proiect, voluntarii se vor deplasa în teritoriu. Ei vor identifica persoanele.

Procedurile medicale implică mai mulți pași.Avem și partea de acompaniere, bolnavul fiind sprijinit să ajungă la spital pentru teste.Ne adresăm persoanelor vulnerabile sau celor care provin din comunități defavorizate.Hârșova, Negru Vodă sunt pe lista celor 350 de comunități în care specialiștii se vor deplasa.



Dr. Salim Camer, director medical Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța: sper să reușim să prindem în proiect în jur de 30.000 de persoane. În primul an trebuie să testam 4.000 de persoane. Trebuie să subliniem faptul că și persoanele neasigurate pot beneficia de aceste servicii medicale.Ar fi extraordinar să reușim să îi convingem pe oameni să vină la medic.Din păcate, pacienții ajung tardiv la spital, atunci când au o hemoglobină sub cinci sau când au hemoragii digestive.Depistat, însă, precoce, acest tip de cancer are șanse foarte mari de vindecare.



Galerie video