

Ediția de astăzi a emisiunii „Sursa de Sănătate”, realizată de Carmen Lungu, aduce în prim-plan echilibrul dintre frumusețe și sănătate, într-un dialog sincer și informativ cu specialiști din domeniul esteticii și al îngrijirii personale.



Alături de Isabela Covalciuc, specialist în dermopigmentare, descoperim secretele unei estetici moderne, bazate pe tehnici sigure și personalizate, care pun în valoare frumusețea naturală.



O discuție despre încredere, armonie și grijă față de sine — valori esențiale pentru o viață sănătoasă și echilibrată.



Emisiune preluată de la Antena 3 Constanța.

Galerie video