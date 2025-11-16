

În ediția de astăzi a emisiunii „Sursa de Sănătate”, realizatoarea Mirabela Șerbănescu ne invită să descoperim cum putem preveni tulburările digestive specifice sezonului rece și ce putem face pentru a ne proteja organismul atunci când toamna aduce schimbări în stilul de viață și alimentație.



Alături de noi este prof. univ. dr. Ioan Tiberiu Tofolean, medic primar gastroenterolog, un specialist cu vastă experiență în sănătatea digestivă. Vom afla de la domnia sa care sunt cele mai frecvente probleme digestive în această perioadă, cum le putem preveni și care sunt semnalele pe care nu trebuie să le ignorăm.



O discuție clară, utilă și bazată pe recomandări medicale esențiale – toate pentru a înțelege de ce sănătatea începe din stomac și cum ne putem sprijini corpul în mod natural și eficient.



Rămâneți alături de noi la „Sursa de Sănătate”, pentru informații care vă pot schimba nu doar rutina, ci și starea de bine.





