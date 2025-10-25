Un zâmbet frumos înseamnă mai mult decât estetică — este o sursă de încredere, sănătate și stare de bine! În această ediție a emisiunii „Sursa de Sănătate”, realizatoarea Mirabela Șerbănescu vă invită să descoperiți sfaturi esențiale pentru un zâmbet perfect alături de invitata sa, dr. Andreea Lorena Sîrbu, medic stomatolog.



Aflăm împreună cum putem avea grijă corect de sănătatea dinților, care sunt cele mai moderne tratamente dentare, dar și ce obiceiuri ne pot afecta zâmbetul fără să ne dăm seama.

