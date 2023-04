Totul despre dieta Rina

Dieta Rina este o cura de slabire care dureaza 90 de zile si care se bazeaza pe principiul disocierii alimentelor pe zile. Pentru a obtine cele mai bune rezultate, este important sa tii cont de toate regulile dietei si de alimentele pe care poti sa le mananci. In acest articol vei gasi toate detaliile despre principiul dupa care functioneaza dieta Rina, alimentele permise, regulile de baza si contraindicatiile dietei. In acest fel, iti vei da seama care sunt avantajele si dezavantajele dietei Rina si daca poate fi cura de slabire potrivita pentru tine. Principiul dietei Rina Dieta Rina se bazeaza pe principiul disocierii si rotatiei alimentelor pe zile. Consta intr-un regim alimentar strict, dar echilibrat ce trebuie urmat timp de 90 de zile si care te va ajuta sa slabesti eficient. Dieta Rina porneste de la ideea ca alimentele au nevoi de medii gastrice diferite pentru a fi digerate. Atunci cand alimentele diferite nu sunt combinate la aceeasi masa si sunt consumate separat, corpul va putea sa le digereze mai eficient. In acest fel, se imbunatateste digestia si corpul poate sa asimileze nutrientii mult mai bine. In plus, disocierea alimentelor stimuleaza metabolismul sa arda grasimile mai usor si favorizeaza scaderea in greutate. Pe baza acestui principiu dieta Rina grupeaza alimente in 4 categorii principale, in functie de continutul lor nutritional. Aceste grupe sunt: proteine

amidonoase

carbohidrati

vitamine (fructe si legume) In fiecare zi din dieta se vor consuma doar alimentele specifice fiecarei grupe. Acestea se vor consuma in mod rotativ timp de 90 de zile, in urmatoarea ordine: prima zi a dietei este ziua proteinelor

a doua zi a dietei este ziua amidonoaselor

a treia zi a dietei este ziua carbohidratilor

a patra zi a dietei este ziua vitaminelor Pe parcursul celor 90 de zile, o data pe luna, in zilele 29, 58 si 87 nu vei manca absolut nimic. Este o zi de post in care poti sa bei doar apa plata sau ceai neindulcit. Alimente permise Marele avantaj al dietei Rina este acela ca iti permite sa mananci in cantitati nelimitate alimentele care fac parte din grupa specifica zilei. Nu trebuie sa iti faci griji de marimea portiilor, sa numeri caloriile sau sa te infometezi. Micul dejun in dieta Rina va fi in fiecare zi acelasi si consta in consumul de fructe. Poti sa mananci orice tip de fruct, fara restrictii, din 2 in 2 ore. La pranz si la cina vei consuma doar alimentele grupei specifice zilei de dieta. Pe langa acestea, in fiecare zi din dieta Rina mai poti sa mananci legume cu continut scazut de amidon si calorii. Alimentele permise in dieta Rina pe zile sunt: Ziua de proteine Aceasta grupa cuprinde alimente cu un continut ridicat de proteine, cum ar fi: carne de pui, curcan, vita, porc

peste si fructe de mare

oua

lactate cu un continut redus de grasimi (iaurt, branza, lapte) Mai poti sa mananci legume sarace in amidon. Ziua de amidon Aceasta grupa cuprinde alimente cu un continut ridicat de amidon, cum ar fi: cartofi, fasole uscata, mazare, linte, naut, soia si alte leguminoase

orez, porumb, mei, orz, quinoa si alte cereale Mai poti sa mananci legume sarace in amidon. Ziua de carbohidrati Aceasta grupa cuprinde alimente cu un continut ridicat de carbohidrati simpli, cum ar fi: paine, paste, mamaliga, cornuri, biscuiti, saratele si alte produse de panificatie

pizza vegetariana

briose, clatite, prajituri, inghetata, ciocolata neagra Ziua de vitamine Aceasta grupa curpinde fructe si legume bogate in vitamine. Le poti manca din 2 in 2 ore, fara restrictii, pe tot parcursul zilei. Exemple de fructe si legume sunt: fructe: mere, pere, portocale, banane, capsuni, kiwi, zmeura si orice alt fruct

legume: rosii, castraveti, dovlecei, vanata, ciuperci, ridichi, salata verde si alte legume sarace in amidon si calorii Regulile de baza ale dietei Rina Pentru a obtine cele mai bune rezultate in urma dietei Rina, este important sa respectati cateva reguli de baza: mannaca doar alimentele care apartin grupei alimentare specifica zilei

nu trebuie sa combini alimente din grupuri diferite, de exemplu, in ziua proteinelor trebuie sa consumai doar alimente din grupa proteinelor si sa eviti carbohidratii

este important sa urmezi dieta timp de 90 de zile, fara intreruperi

trebuie sa manci de 3 ori pe zi si sa nu sari peste nicio mesa

este important sa respecti un program strict ale meselor principale, astfel: micul dejun se mananca intre 04:00-12:00, pranzul intre 12:00-14:00 si cina intre 18:00-20:00

lasa o pauza de minim 2 ore intre micul dejun si pranz

lasa o pauza de 3-4 ore intre pranz si cina

evita gustarile intre mese

nu mai manca absolut nimic dupa ora 20:00

este important sa bei multa apa, cel putin 2 litri pe zi

manaca echilibrat, chiar daca dieta nu iti impune restrictii cantitative

nu bea alcool, bauturi carbogazoase, sucuri indulcite

nu manca dulciuri in alta zi decat in cea de carbohidrati

este recomandat sa faci miscare in fiecare zi, macar 30 de minute. Contraindicatii dieta Rina In ciuda potentialelor avantaje, dieta Rina impune un regim alimentar strict care poate deveni monoton si destul de dificil de urmat. Chiar daca nu exclude nicio grupa alimentara, totusi aceasta cura de slabire ar putea sa provoace carente nutritionale. Dieta Rina nu este recomandata pentru persoanele cu probleme de sanatate, cum ar fi cei cu diabet sau cu probleme de inima. Pana la urma, indiferent de starea ta de sanatate, ai in vedere sa discuti cu medicul inainte de a urma aceasta cura de slabire.

