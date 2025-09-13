În căutarea unei pieli luminoase, netede și fără imperfecțiuni, acidul glicolic a devenit unul dintre cele mai populare ingrediente din produsele de îngrijire a tenului. Făcând parte din categoria alfa-hidroxiacizilor (AHA), această substanță are o structură moleculară atât de mică încât pătrunde rapid și eficient în piele, oferind rezultate vizibile în timp scurt. Extras din surse naturale precum trestia de zahăr, sfecla sau ananasul, acest compus are o structură moleculară foarte mică, ceea ce îi permite să pătrundă adânc în piele și să acționeze în straturile unde majoritatea ingredientelor nu ajung.



Potrivit specialiștilor, acidul glicolic este renumit pentru efectul său de exfoliere chimică delicată, dar profundă. Prin dizolvarea legăturilor dintre celulele moarte de la suprafața pielii, acesta facilitează procesul natural de regenerare și lasă tenul mai neted, mai luminos și mai uniform. În același timp, stimulează producția de colagen, proteina esențială care menține pielea fermă și elastică, contribuind astfel la diminuarea liniilor fine și la prevenirea semnelor vizibile ale îmbătrânirii. Un alt beneficiu notabil este capacitatea acidului glicolic de a hidrata pielea în profunzime.