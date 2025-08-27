Adolescența este o perioadă a descoperirilor, dar și a provocărilor, iar una dintre cele mai frecvente probleme medicale și estetice rămâne acneea. De la primele coșuri apărute pe frunte sau bărbie până la formele severe, care lasă urme vizibile și emoționale, acneea afectează milioane de adolescenți.



În dorința de a scăpa rapid de problemă, mulți tineri caută soluții pe rețelele sociale, unde influenceri sau prieteni promovează produse „miraculoase”.



Specialiștii atrag însă atenția că aceste recomandări nu doar că nu au mereu eficiența promisă, dar pot fi chiar dăunătoare.„Înțeleg dorința adolescenților de a încerca imediat ceea ce văd online, însă pielea fiecăruia este diferită. Ceea ce funcționează la un prieten sau la un influencer nu este neapărat potrivit pentru toată lumea”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” dr. Anca Răducanu, medic primar dermatolog, doctor în științe medicale.



TikTok, Instagram sau YouTube abundă în clipuri scurte și spectaculoase în care se prezintă rutine de îngrijire a tenului, măști „minune” sau tratamente care promit vindecări rapide. Mulți adolescenți se lasă convinși de numărul mare de vizualizări sau de aspectul perfect al pielii influencerilor.



Problema este că majoritatea acestor recomandări nu au o bază medicală solidă și nu țin cont de particularitățile fiecărui pacient. Acneea poate avea cauze diferite, dezechilibre hormonale, predispoziție genetică, alimentație, stres sau igienă precară, iar tratamentul corect depinde de identificarea acestor factori. Un produs banal pentru un ten poate fi inutil pentru altul și chiar periculos în cazuri mai severe.



Riscurile automedicației: de la iritații la cicatrici permanente



Un număr tot mai mare de adolescenți aleg să își cumpere singuri creme puternice, retinoizi sau chiar medicamente disponibile online sau în farmacii, fără să consulte un specialist.



„Adolescenții care încep să folosească singuri tratamente fără supraveghere medicală riscă să își agraveze leziunile, să dezvolte iritații, dermatite sau chiar cicatrici permanente. În plus, unele tratamente necesită monitorizare strictă – de exemplu, antibioticele sau izotretinoina nu se administrează niciodată fără indicație și control medical”, avertizează dr. Răducanu.



Astfel de greșeli nu doar că nu rezolvă problema, dar pot complica evoluția bolii, transformând o formă ușoară de acnee într-una dificil de tratat.



Cea mai bună decizie pentru un adolescent care se confruntă cu acnee este programarea la medicul dermatolog. În urma evaluării, specialistul poate recomanda tratamente adaptate vârstei, tipului de piele și formei clinice. Uneori este suficientă o rutină blândă de îngrijire și produse dermato-cosmetice, alteori sunt necesare creme pe bază de substanțe active sau chiar tratamente sistemice.



„Fiecare pacient are o poveste unică, iar tratamentul trebuie să fie personalizat. Internetul poate fi util pentru informare generală, dar nu poate înlocui evaluarea unui specialist”, subliniază medicul.



Dincolo de aspectul fizic, acneea are un impact semnificativ asupra stimei de sine a adolescenților. Mulți tineri evită să socializeze, refuză să fie fotografiați sau trăiesc cu teama de a fi judecați pentru aspectul lor. Presiunea de a arăta „perfect” este amplificată de imaginile filtrate de pe rețelele sociale, ceea ce duce la frustrare și anxietate.



