

În zilele toride de vară, aparatul de aer condiționat devine pentru mulți oameni soluția salvatoare împotriva căldurii sufocante. Vă oferă confort, vă ajută să dormiți mai bine și face munca sau activitățile zilnice mai ușor de suportat. Totuși, folosirea incorectă sau excesivă a acestuia poate veni cu efecte adverse pe care este bine să le cunoașteți.



Unul dintre cele mai frecvente efecte este uscarea aerului din încăpere. Atunci când stați multtimp într-un spațiu răcit artificial, organismul poate reacționa prin uscăciunea ochilor, iritații ale gâtului, senzația de nas înfundat sau disconfort la nivelul pielii. Dacă petreceți ore întregi într-un astfel de mediu, este posibil să simțiți că respirați mai greu sau că aveți nevoie constant de apă.



Diferențele mari de temperatură dintre interior și exterior pot pune, de asemenea, presiune asupra organismului. Astfel, atunci când treceți brusc de la căldura de afară la un spațiu foarte rece, corpul trebuie să se adapteze rapid.



„Aceste schimbări repetate pot favoriza apariția durerilor de cap, a stărilor de oboseală sau a senzației de slăbiciune. Un alt aspect important îl reprezintă întreținerea aparatului. Dacă filtrele nu sunt curățate regulat, în interior se pot acumula praf, alergeni și particule care ajung apoi în aerul pe care îl respirați. Pentru persoanele sensibile, acest lucru poate accentua simptome precum strănutul, tusea sau disconfortul respirator. Totodată, expunerea directă la curentul rece poate provoca și probleme musculare. Dacă stați perioade lungi cu aerul rece îndreptat spre voi, puteți resimți rigiditate, tensiuni sau dureri la nivelul gâtului, umerilor și spatelui. Uneori, senzația apare abia după câteva ore, când corpul începe să reacționeze la expunerea constantă", a explicat dr. Nadia Soare.



De asemenea, folosirea aparatului de aer condiționat petimpul nopții poate influența și calitatea somnului. O temperatură prea scăzută poate determina organismul să depună efort pentru menținerea echilibrului termic, ceea ce poate duce la un somn mai agitat sau la treziri repetate.

Pentru a reduce aceste efecte, este recomandat să păstrați o temperatură moderată, să evitați ca aerul rece să bată direct spre voi și să aerisiți încăperile atunci când este posibil.



Altfel spus, aerul condiționat nu trebuie privit ca un inamic, ci ca un aparat care are nevoie de folosire responsabilă. Atunci când îl utilizați corect, vă poate oferi confort fără să transforme răcoarea într-o sursă de probleme pentrusănătate.