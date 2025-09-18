Durerea de ovare este o problemă des întâlnită la femei, însă prea des este trecută cu vederea sau pusă pe seama menstruației. În realitate, acest simptom poate ascunde cauze variate, de la procese fiziologice normale, până la afecțiuni grave ce necesită intervenție medicală de urgență.



Un exemplu frecvent este durerea de ovulație sau Mittelschmerz, resimțită în jurul zilei a 14-a a ciclului menstrual. Aceasta apare când ovulul este eliberat din ovar și, deși este de obicei trecătoare și moderată, unele femei pot acuza dureri intense.



O altă cauză sunt chisturile ovariene, formațiuni de obicei benigne, dar care pot provoca durere pelvină, balonare sau sângerări anormale. În cazuri rare, acestea se pot rupe și provoca hemoragii interne severe, situații care impun prezentarea imediată la spital.



Endometrioza este o afecțiune cronică dureroasă, adesea greu de diagnosticat, caracterizată prin dezvoltarea țesutului asemănător endometrului în afara uterului. Femeile afectate se confruntă cu dureri menstruale puternice, disconfort pelvin permanent și uneori infertilitate.



Și infecțiile genitale interne, reunite sub denumirea de boală inflamatorie pelvină, pot fi responsabile de dureri ovariene. Netratate, acestea duc la complicații grave precum infertilitatea sau sarcina extrauterină.



În plus, există și situații critice precum torsiunea ovariană, când ovarul se răsucește și își pierde vascularizația. Durerea apare brusc, este intensă și poate fi însoțită de greață sau vărsături. Intervenția chirurgicală rapidă este singura soluție pentru salvarea ovarului.



Nu trebuie uitat nici cancerul ovarian, boală silențioasă în stadiile incipiente, dar extrem de agresivă. Simptome precum balonarea persistentă, durerea pelvină, senzația de sațietate precoce sau urinările frecvente trebuie investigate fără întârziere.



Atunci când vine vorba despre durere de ovare tratamentul cel mai eficient este cel recomandat de către medic, după o examinare atentă în vederea identificării problemei. Ameliorarea durerilor se poate realiza prin odihnă sau aplicarea de căldură pe abdomenul inferior, dar acestea sunt tratamente simptomatice; unele extracte de plante par să aibă un efect benefic, dar acesta nu este cuantificat sau susținut de studii științifice.



Durerea de ovare în afara ciclului menstrual nu trebuie normalizată. Medicii recomandă vizita imediata la un cabinet de specialitate dacă simptomul persistă pe parcursul mai multor zile sau devine foarte puternic.

