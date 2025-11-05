În medicină, albastrul de metilen este utilizat în tratamentul methemoglobinemiei, o afecțiune rară în care sângele nu mai poate transporta eficient oxigenul. De asemenea, are proprietăți antibacteriene și antifungice, fiind folosit în combaterea infecțiilor urinare, dar și în terapia unor intoxicații, precum cea cu monoxid de carbon. Studiile recente sugerează că ar putea avea un rol benefic și în îmbunătățirea funcțiilor cognitive sau în tratamentul bolii Alzheimer, datorită acțiunii sale antioxidante.



Albastrul de metilen este apreciat și în diagnosticarea și cercetarea medicală, fiind folosit ca agent de colorare pentru evidențierea celulelor și țesuturilor, dar și în detecția unor tipuri de cancer. În laboratoare, servește drept indicator redox, schimbându-și culoarea în funcție de reacțiile chimice.



Totuși, utilizarea sa trebuie făcută cu precauție. În doze mari sau administrat necorespunzător, poate provoca greață, vărsături, iritații cutanate sau reacții alergice. De asemenea, poate interacționa cu medicamente pentru depresie, diabet sau boli cardiace. Femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice ar trebui să evite administrarea fără aviz medical.



Deși beneficiile sale sunt numeroase, consultarea unui medic înainte de utilizare este esențială. Albastrul de metilen rămâne un compus valoros, cu aplicații variate, dar care trebuie folosit responsabil pentru a transforma potențialul său științific într-un aliat real al sănătății.



