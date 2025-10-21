Deși este un element esențial pentru funcționarea corectă a corpului, sodiul în exces devine, în timp, un factor de risc major pentru sănătate. Prin adoptarea unui regim hiposodat, adică prin reducerea semnificativă a cantității de sare din alimentație, puteți preveni sau controla numeroase afecțiuni, în special cele legate de inimă, rinichi sau tensiune arterială crescută. Medicii susţin că regimul hiposodat nu înseamnă doar să nu mai adăugați sare în mâncare, ci înseamnă să deveniți conștienți de prezența sodiului acolo unde nu vă așteptați: în pâine, brânzeturi, mezeluri, sosuri, conserve și chiar în unele băuturi.



Toate acestea în condiţiile în care majoritatea oamenilor consumă zilnic mult mai mult sodiu decât au nevoie, uneori dublu față de limita recomandată. Deci, dacă alegeți să reduceți acest consum la valori mai sigure, între 1.500 și 2.300 mg pe zi sau chiar mai puțin, în funcție de indicațiile medicale, veți oferi corpului șansa de a funcționa mai eficient, cu mai puțin efort. Bineînţeles, beneficiile apar relativ repede. Ca urmare, veți observa o reglare a tensiunii arteriale, o scădere a senzației de balonare sau retenție de lichide și, în timp, o reducere a riscului de accidente vasculare și complicații cardiovasculare. Pentru cei care suferă de boli renale cronice sau insuficiență cardiacă, respectarea unui regim hiposodat poate încetini evoluția bolii și poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții.