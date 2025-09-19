Alergia sau intoleranța la alcool este rară, dar reacțiile pot fi destul de severe. De regulă, persoanele care manifestă intoleranță la alcool sunt alergice la anumite ingrediente din substanțele și băuturile alcoolice. Printre acestea se numără grâul, orzul, secara, hameiul, drojdia și strugurii. Dacă suferiți de intoleranță la alcool, chiar și o cantitate mică vă poate declanșa o reacție. În anumite cazuri, reacția constă în șoc anafilactic, ce poate fi extrem de periculoasă.



Simptomele frecvent întâlnite la intoleranța la alcool includ: senzație de mâncărime în jurul ochilor, gurii și nasului, reacții cutanate cu sau fără mâncărime, congestionarea feței, a gâtului sau a altor părți ale corpului. De asemenea, pacienții se pot confrunta cu respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație, congestie nazală, dureri abdominale, stare de amețeală sau pierderea cunoștinței etc. Potrivit specialiștilor, este important să nu ignorați niciunul din semnele alergiei la alcool, pentru că, dacă rămân netratate, acestea se pot agrava iar, în cazuri rare, pot fi fatale. În cazul alergiei la alcool, sistemul imunitar reacționează în prezența alcoolului în organism. Intoleranța, în schimb, se referă la procesarea incorectă a alcoolului. Unele băuturi alcoolice, în special cele care conțin sulfiți, pot declanșa intoleranță, iar, în cazuri foarte rare, reacția la alcool poate fi un simptom al bolii Hodgkin.

