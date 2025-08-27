Alergia la ambrozie apare în momentul în care o cantitate mică de polen este inhalată și ajunge în căile respiratorii. Organismul vede acest polen, aparent banal, drept un corp străin care trebuie eliminat. Drept urmare, declanșează un răspuns imunitar pentru a elimina „invadatorul”. Potrivit specialiștilor, simptomele alergiei la ambrozie sunt similare altor forme de alergie la polen. Astfel, dacă în cazul astmaticilor agravează simptomele și poate provoca tuse și respirație șuierătoare, pentru persoanele alergice determină simptome precum: strănut; nas înfundat; secreții nazale apoase (rinoree); cefalee; iritații ale ochilor; mâncărime în gât; pierderea mirosului; somnolență; oboseală cronică. În cazuri foarte grave, polenul de ambrozie poate provoca șoc anafilactic.



Deși există mai multe specii de ambrozie, există un anumit tip care poate elibera până la un miliard de particule de polen, putând pune în pericol persoanele alergice. Cea mai mare cantitate de polen este eliberată în aer între orele 10:00 și 15:00, zilele ploioase fiind marcate de o concentrație mai mică a polenului din aer. Ce se poate face? După stabilirea diagnosticului, medicul poate recomanda antihistaminice orale sau spray-uri pe bază de corticosteroizi, primele luându-se preventiv, pentru a preîntâmpina apariția complicațiilor, iar spray-urile se folosesc imediat după contactul cu polenul de ambrozie. Dacă simptomele par a se agrava după administrarea de antihistaminice sau corticosteroizi, este recomandat să vorbiți urgent cu doctorul.

