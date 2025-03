Pielea intolerantă este, de obicei, rezultatul unei funcționări anormale a barierei protectoare, datorită în principal predispoziției genetice. Pe de altă parte, susțin specialiștii, sensibilitatea crescută poate fi declanșată sau agravată și de condițiile de mediu sau stilul de viață. Tocmai de aceea, pentru persoanele cu acest tip de piele este esențial să se folosească dermatocosmetice hipoalergenice, care nu conțin parfumuri sau alcool. Totodată, se recomandă evitarea ingredientelor iritante precum parabenii, sulfații și coloranții artificiali. Medicii sunt de părere că o alimentație echilibrată joacă un rol crucial în menținerea sănătății pielii. Astfel, consumul regulat de fructe și legume bogate în antioxidanți, cum ar fi vitaminele A, C și E, poate ajuta la protejarea pielii, deoarece acești compuși ajută la combaterea radicalilor liberi și pot reduce riscul de apariție a ridurilor și a altor semne de îmbătrânire.



În același timp, alimentele bogate în vitamina C pot contribui la producția de colagen, o proteină importantă pentru elasticitatea pielii, iar consumul de alimente care conțin acizi grași omega-3 este, de asemenea, benefic, întrucât ajută la menținerea hidratării pielii și poate reduce inflamațiile.



Este important să evitați alimentele care pot declanșa simptomele pielii intolerante, cum sunt de exemplu lactatele, glutenul și soia. În plus, hidratarea este esențială pentru a menține elasticitatea pielii și va preveni uscăciunea care poate cauza iritații.