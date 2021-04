Alimente care elimină calciul din organism

În caz că nu știați, cafeaua, carnea, oțetul, sarea, ceaiurile diuretice și unele medicamente scot calciul din organism. Pe lista produselor care pun în pericol calciul din organism, specialiștii mai amintesc alcoolul și unele medicamente recomandate celor care au retenție de apă. Calciul este un element extrem de important pentru creșterea și dezvoltarea organismului, acesta având roluri multiple, dar cel mai cunoscut este cel de construire a masei osoase. Osul este format din săruri de calciu, care îi conferă consistența solidă. De fapt, susțin specialiștii, 99% din cantitatea de calciu se află în oase. Restul de calciu, adică 1%, intră în compoziția sângelui și îndeplinește alte roluri esențiale pentru buna funcționare a organismului. Pentru a îndeplini aceste roluri, aportul de calciu trebuie să se încadreze în limite normale.

Doza zilnică necesară de calciu variază în funcție de vârstă, sex, grad de activitate fizică. Spre exemplu, una este cantitatea de calciu necesară unui sugar și alta este doza necesară pentru un adolescent care practică un sport. Chiar și copilul cu vârsta de până la un an are nevoi diferite de calciu. Astfel, în primele șase luni de viață, necesarul de calciu este de doar 210 miligrame pe zi. Sugarul după vârsta de șase luni are nevoie de 270 de miligrame de calciu zilnic, în timp ce la copilul cu vârsta după un an, necesarul de calciu crește considerabil. Apoi, de la nouă la 18 ani, perioada care include pubertatea și adolescența, necesarul de calciu este cel mai mare - 1.300 de miligrame pe zi.