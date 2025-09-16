Alimentația poate ajuta la reducerea riscului de îngustare a vaselor de sânge care duce, în timp, la blocarea fluxului de sânge și oxigen către inimă, creier și alte organe. Totuși, susțin specialiștii, există alimente care previn blocarea arterelor și care scad riscul de complicații cardiovasculare cum sunt infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. Toate acestea în condițiile în care acumularea de colesterol și de alte substanțe grase în interiorul arterelor duce la apariția unei afecțiuni numite ateroscleroză. Aceste depozite de grăsime, cunoscute ca plăci de aterom, rigidizează vasele și reduc fluxul de sânge și oxigen către toate organele și țesuturile din corp. În timp, ele produc complicații severe, precum infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral (AVC).



De exemplu, acizii grași omega-3 pe care peștele îi conține din plin sunt cunoscuți pentru beneficiile lor asupra sănătății cardiovasculare. Unul dintre mecanismele prin care previn ateroscleroza are legătură cu efectul lor antiinflamator. Consumul de afine, mure, zmeură, coacăze și alte fructe de pădure are numeroase beneficii pentru sănătate, iar unul dintre ele este legat de sănătatea inimii. La fel ca citricele, ele sunt o sursă foarte bogată de flavonoide, antioxidanți care, potrivit studiilor, pot reduce nivelul colesterolului LDL, crescându-l în același timp pe cel al colesterolului HDL (colesterolul „bun”). Tomatele sunt cea mai bogată sursă alimentară de licopen, un nutrient cu puternice proprietăți antioxidante și multiple beneficii pentru sănătate. Studiile susțin că alimentele bogate în licopen previn apariția aterosclerozei, la fel ca și sfecla roșie.