Transpiri excesiv și nu știi de ce? Aruncă o privire asupra alimentelor și băuturilor pe care le consumi în zilele cu temperaturi crescute. De vină pentru faptul că transpiri excesiv ar putea fi înghețata bogată în zahăr și grăsimi, frappeul savurat la terasă ori friptura delicioasă la grătar.



Anumite alimente au efect termogen asupra corpului nostru. Cu alte cuvinte, unele dintre ele necesită mai mult timp pentru a fi descompuse. Iar prelungirea procesului de digestie are drept consecință creșterea temperaturii corporale. Cum reacționează corpul pentru a-și regla temperatura internă? Prin transpirație!



Mâncarea sărată te face să transpiri excesiv. Corpul tău încearcă să scape de excesul de sodiu din alimente prin urină și transpirație. De aceea alimentele sărate sunt primele pe lista celor contraindicate în zilele caniculare. Evită chipsurile, covrigeii, mezelurile, supa la plic, nucile prăjite și sărate, conservele, deoarece conțin foarte multă sare.



Alimente bogate în grăsimi, foarte procesate. Acestea sunt sărace în fibre și enzime, motiv pentru care digestia este îngreunată și, în consecință, întârziată, cu efectele descrise anterior. Corpul are nevoie de mai mult timp să proceseze grăsimile saturate din alimente, de aceea transpiri excesiv când consumi astfel de alimente: fast-food, margarină, înghețată, semipreparate, produse de patiserie etc.



Băuturi pe bază de cafeină. Iar la acest capitol nu intră doar cafeaua aburindă servită la prima oră a zilei. Cafeina se găsește și în anumite sucuri acidulate de tip cola, ceaiuri (ceai verde sau negru), cafea rece, băuturi pentru sportivi, energizante. Cafeina pune în mișcare „rotițele” sistemului nervos central. În consecință, ritmul cardiac crește, la fel și tensiunea arterială.



De asemenea, băuturile alcoolice deshidratează, alimentele picante te fac să transpiri excesiv, la fel și alimentele și băuturile cu zahăr sau carbohidrați. Așadar, regândește-ți dieta dacă transpiri excesiv și încearcă să pui accentul pe alimente bogate în apă, sărace în calorii și bogate în minerale, vitamine și antioxidanți, substanțe atât de necesare pentru menținerea energiei în timpul verii.

