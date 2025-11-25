Dacă vă doriți o alimentație benefică pentru inimă, nu ar trebui să ocoliți zona de produse congelate. Deși există percepția că aceste alimente sunt mai puțin sănătoase, multe dintre ele își păstrează aproape intact profilul nutrițional.



Specialiștii susțin că legumele și fructele congelate își păstrează vitaminele, fibrele și mineralele, iar peștele își menține acizii grași Omega-3 esențiali pentru sistemul cardiovascular. Așadar, alegeți variante simple, fără adaosuri de sosuri, sare în exces sau zahăr, iar beneficiile vor fi comparabile cu cele ale alimentelor proaspete. În plus, spun medicii, unele produse congelate vă pot ajuta direct la scăderea trigliceridelor, un tip de grăsimi care, în exces, crește riscul de boli cardiace.



Pe scurt, legumele congelate sunt o soluție excelentă, iar conținutul lor de fibre contribuie la stabilizarea glicemiei și la reducerea absorbției grăsimilor, ceea0 ce determină ficatul să producă mai puține trigliceride. Totodată, sunt ușor de folosit în diferite feluri de mâncare și reprezintă o alternativă practică atunci când nu aveți ingrediente proaspete la îndemână. De exemplu, somonul congelat este un alt aliat. Bogat în Omega-3, acest pește gras contribuie la reducerea trigliceridelor și vă ajută să mențineți sănătatea inimii. Nutriționiștii recomandă cel puțin două porții de pește pe săptămână, preferabil una de pește gras precum somonul, macroul, sardinele sau heringul. Așadar, cu alegeri simple și atente, congelatorul poate deveni un ajutor real în menținerea unui profil lipidic sănătos și în protejarea sistemului cardiovascular.