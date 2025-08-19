Într-o lume și în vremuri în care sistemul medical este adesea definit prin cifre, statistici și protocoale, există oameni care aduc înapoi umanitatea în îngrijirea pacienților. Un astfel de exemplu este Alina Ion, fondator și manager al Spitalului de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative „Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov – o unitate medicală care a devenit, în scurt timp, un veritabil reper în domeniul recuperării și al îngrijirii cu compasiune.

Psiholog de profesie, cu experiență în îngrijirea pacienților la domiciliu, Alina Ion și-a început călătoria în domeniul medical din dragoste pentru oameni și din dorința de a face o diferență în viața celor aflați în suferință. Ea a pus bazele Spitalului „Sfântul Sava de la zero”, fără niciun sprijin din partea statului, ci doar cu fonduri private și cu o viziune clară asupra a ceea ce înseamnă îngrijire medicală fără cusur.

Cu o viziune clară și o determinare rar întâlnită în ziua de astăzi, Alina Ion a reușit să transforme o idee, o dorință, într-un centru complex, unde pacientul este privit ca întreg – trup, suflet și demnitate. Spitalul oferă servicii specializate de recuperare medicală, fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic, dar și îngrijiri paliative pentru pacienții aflați în faze terminale sau cu afecțiuni cronice severe.

În saloanele moderne și luminoase ale spitalului „Sfântul Sava”, recuperarea capătă un sens profund. De la bolnavii care revin pe picioarele lor după accidente vasculare sau traumatisme, până la pacienții în stadii avansate ale bolii care își găsesc liniștea și alinarea, fiecare poveste de aici este o lecție de viață și de speranță.

Dincolo de calitatea actului medical, ceea ce diferențiază această instituție este implicarea personală a Alinei Ion. Aproape de fiecare pacient, atentă la nevoile echipei, omniprezentă în spitalul pe care îl conduce cu o mână de fier, ea este dovada vie că un lider adevărat nu conduce doar cu mintea, ci și cu inima.

Alina Ion conduce spitalul cu o filozofie simplă, dar profundă: “Pentru mine, nu există 'nu se poate'!” Această credință se reflectă în fiecare aspect al activității spitalului, unde pacienți paralizați, în stare vegetativă sau cu afecțiuni neurologice grave primesc o a doua șansă la viață.

“Nu există vindecare, fără ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să împletesc profesionalismul desăvârșit al echipei medicale și de kineto-fizioterapie cu spiritul care ne luminează și ne ajută să obținem cele mai bune rezultate. Am credința că reușitele noastre nu ar fi posibile fără ajutorul lui Dumnezeu, iar dacă facem minuni, atunci noi suntem doar mâinile prin care Dumnezeu face minuni”, declară Alina Ion, managerul Spitalului „Sfântul Sava”

Astfel, Alina Ion nu conduce un simplu spital, ci o “familie” dedicată vindecării și suportului emoțional. Prin abordarea sa holistică, care combină tehnologia de ultimă oră cu compasiunea profundă și spiritualitatea, ea a redefinit conceptul de îngrijire medicală în România.

Totodată, Alina Ion este un puternic susținător al dezvoltării îngrijirilor paliative în România. Ea susține că pacienții cu boli incurabile au nevoie de mai mult decât tratamente medicale - au nevoie de demnitate, compasiune și îngrijire integrală care să acopere nevoile fizice, psihice și spirituale.

Prin Spitalul „Sfântul Sava”, Alina Ion a demonstrat că medicina poate fi umană, că îngrijirea poate fi personalizată și că, în ciuda dificultăților, se pot construi modele de bună practică și în România. Iar visul ei continuă – cu noi proiecte, noi secții și, mai ales, cu aceeași pasiune pentru oameni.

Autor: Daniel Leancă