Insomnia este dificultatea de a adormi sau dificultatea de a rămâne adormit. Medicii spun că există mai multe tipuri de insomnie. Cea cronică are cele mai puternice efecte asupra activităților zilnice și a performanțelor. Aceasta apare când o persoană întâmpină probleme de somn și simptome în timpul zilei, cum ar fi oboseala și dificultăți de menținere a atenției, mai mult de trei luni, minim trei zile pe săptămână. Terapia alternativă include o serie de discipline, inclusiv: dieta, exercițiile fizice, psihoterapia și schimbările stilului de viață. Potrivit specialiştilor, utilizarea anumitor plante pentru a obține o durată mai lungă și o calitate mai bună a somnului poate fi o variantă utilă și accesibilă. De exemplu, mușețelul este o plantă ierboasă, ce poate fi folosită în prepararea tratamentelor împotriva insomniei.



Florile uscate de mușețel conțin multe terpenoide și flavonoide, care îi asigură proprietățile medicinale. Totodată, uleiurile esențiale de mușețel se folosesc în obținerea produselor de cosmetică și aromaterapie. De asemenea, planta la care facem referire poate fi un antiinflamator foarte eficient și poate combate durerile de cap. La rândul ei, aloe vera este o plantă populară, renumită pentru capacitatea sa de a calma tăieturile minore, arsurile, mușcăturile și pielea uscată. În plus, aloe vera produce oxigen în timpul nopții, ceea ce poate avea efecte benefice asupra somnului. Iedera este o plantă care poate ajuta la combaterea anumitor probleme care v-ar putea cauza respirație deficitară. Această are capacitatea de a colecta mucegaiul din aer, fiind printre plantele care vă pot scăpa de insomnie.