Aloe vera este o plantă groasă, cu tulpini scurte, care stochează apa în frunze, fiind descrisă ca „planta minune”. Gelul său are o mulţime de proprietăți medicinale și este adesea folosit în creme și loțiuni (pentru păr, ten și multe alte beneficii). Potrivit specialiştilor, sucul de aloe vera este o sursă bogată de antioxidanți, care ajută la combaterea radicalilor liberi. Acest lucru scade stresul oxidativ din organism și reduce riscul de afecțiuni cronice, cum ar fi diabetul, bolile de inimă și cancerul. Sucul de aloe vera este, de asemenea, o sursă excelentă de: vitamina C; vitamina A; vitamina E; beta-caroten; acid folic; calciu; magneziu.



Un studiu a raportat că aloe vera în geluri de dinți este la fel de eficientă ca și pasta de dinți în combaterea cariilor. Totodată, planta protejează împotriva iradierii cu raze ultraviolete (UV). Oamenii de știință au vrut să determine, în ultimii ani, dacă extractul de muguri de aloe pentru copii și extractul de muguri de aloe pentru adulți ar putea avea un efect protector asupra îmbătrânirii pielii induse de UV. Cert este că planta se constituie într-un remediu sigur, cu puține efecte secundare cunoscute.



Totuşi, utilizarea orală a aloe vera poate provoca crampe la stomac sau diaree din cauza efectelor sale laxative. Au existat, de asemenea, unele rapoarte de leziuni hepatice asociate cu utilizarea pe termen lung a suplimentelor de aloe vera.