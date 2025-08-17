Amarantul este o pseudocereală mai puțin cunoscută decât quinoa, dar care impresionează prin conținutul său bogat de proteine, fibre și nutrienți esențiali, fiind o alegere ideală pentru cei care doresc să își diversifice alimentația. Cu o textură fină și o aromă ușor de nucă, această sămânță este complet lipsită de gluten, ceea ce o face potrivită pentru persoanele cu intoleranță sau sensibilitate la această proteină. Specialiștii susțin că, pe lângă faptul că este nutritiv, amarantul contribuie la menținerea senzației de sațietate pe parcursul întregii zile, reducând pofta de gustări nesănătoase și ajutând astfel la controlul greutății. Consumul regulat de amarant poate susține sănătatea oaselor, datorită conținutului ridicat de calciu, prevenind afecțiuni precum osteoporoza. De asemenea, datorită proprietăților sale antiinflamatoare și antioxidante, poate reduce riscul unor boli inflamatorii cronice, precum artrita, fibromialgia sau sindromul colonului iritabil. Un alt beneficiu important este capacitatea sa de a ajuta la reglarea glicemiei, datorită manganului, un mineral esențial pentru metabolizarea carbohidraților și reglarea nivelului de zahăr în sânge. În plus, consumul său regulat poate ajuta la menținerea unei greutăți optime, datorită efectului său de sațietate și aportului scăzut de calorii raportat la volumul de nutrienți pe care îl oferă.