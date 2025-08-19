La Ana Health Spa, continuăm să redefinim conceptul de wellness, oferind oaspeților noștri experiențe terapeutice autentice, care combină beneficiile resurselor naturale de excepție ale Lacului Techirghiol cu tradiții terapeutice din întreaga lume.

Un element central în programele noastre de recuperare și revitalizare este gimnastica în piscina cu apă sărată. Această formă de terapie activă, ghidată de specialiști, valorifică proprietățile apei sărate, care reduce presiunea asupra articulațiilor și stimulează circulația sanguină. Mișcările controlate în apă ajută la îmbunătățirea mobilității, la tonifierea musculaturii și la reducerea durerilor articulare – o soluție eficientă și plăcută pentru recuperare fizică și menținerea sănătății.

Pentru o experiență completă de reechilibrare a corpului și minții, vă invităm să descoperiți Masajul Thai Regal – o terapie ancestrală, practicată de peste 2.500 de ani, ce îmbină în mod armonios arta masajului cu tehnici de stretching și presiune de-a lungul liniilor energetice Sen. Inspirat din tradițiile Ayurvedice indiene, acest masaj este o adevărată meditație în mișcare, care detensionează profund musculatura, stimulează energia vitală și întărește sistemul imunitar. Este o experiență energizantă și relaxantă în același timp, ideală pentru cei care caută o regenerare fizică și emoțională profundă.

La Ana Health Spa, fiecare terapie este concepută cu grijă pentru a aduce armonie între tradiție și inovație, oferindu-vă un spațiu sigur, profesional și liniștit în care să vă redescoperiți starea de bine.

