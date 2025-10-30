De cele mai multe ori, durerile de picioare apar în rândul persoanelor vârstnice, din cauza scăderii cantităților și sintezei de colagen și elastină din organism. Totuși, susțin specialiștii, problemele pot apărea și la copii și tineri, mai ales atunci când se desfășoară activități sportive, precum și în cazul adulților care au locuri de muncă solicitante, care favorizează pozițiile incomode sau sedentarismul. De asemenea, ele apar în timp și în cazul persoanelor care au un exces de greutate, ca urmare a suprasolicitării articulare, dar și a scăderii întoarcerii venoase și formarea venelor varicoase. Durerile de picioare pot fi însoțite de diverse alte simptome, cum ar fi umflături sau vene cu aspect dilatat, varicos. Simptomele sunt de arsură, crampe, senzație de strângere sau de durere ascuțită, în urma unei lovituri, senzație de picioare grele. Durerea se poate manifesta pe toată lungimea membrului inferior.



Cert este că pentru durerile de picioare se fac mai multe tipuri investigații, atât analize de sânge, cât și investigații musculare și neurologice. Aceste analize sunt necesare pentru a depista diverse afecțiuni, dar și pentru a determina tonusul şi forța musculară. Urmează analizele de sânge, la care se asociază, la nevoie, o ecografie Doppler. Aceasta este o ecografie vasculară care are loc cu ajutorul unei sonde aplicate pe piele. Investigația poate arăta dacă există nereguli legate de circulația sângelui în vene și artere, cum ar fi eventuale blocaje, cheaguri, îngroșări sau leziuni. Totodată, atunci când se fac analize pentru durerile de picioare, se fac teste de sânge pentru acid uric și pentru a se observa numărul de celule albe din sânge. În același timp, se face testul proteinei C-reactive și factorul reumatoid.