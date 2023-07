Analizele recomandate, raportate la vârsta pe care o aveți

Toți oamenii ar trebui să își facă niște analize periodice, întrucât acestea sunt esențiale pentru sănătatea generală a organismului. În plus, sunt de părere medicii, sunt responsabile pentru depistarea și diagnosticarea unor boli, înainte ca acestea să ajungă într-un stadiu avansat de evoluție. De asemenea, trebuie reținut că, în majoritatea cazurilor, diagnosticarea timpurie poate crește șansele de supraviețuire în cazul bolilor grave și, în general, ajută corpul să se vindece mult mai repede.



Ca urmare, cu cât acționați mai repede asupra unei probleme, cu atât mai mult veți avea de câștigat, subliniază medicii, care vă recomandă să nu treceți cu vederea peste analizele anuale obligatorii. Potrivit dr. Andra Irimia, hemoleucograma cu formulă leucocitară este necesară, de exemplu, ca să vedeți clar nivelul hemoglobinei, hematocritul, numărul de leucocite, numărul de eritrocite, de trombocite și subpopulațiile de leucocite și vă dă o evaluare totală a sângelui. Desigur, toți oamenii vor să fie puternici și să aibă energie. Tocmai de aceea, trebuie să vedeți cum stați cu fierul. Mai departe, la factorii de inflamație includeți viteza de sedimentare a hematiilor (VSH), proteina C reactivă, fibrinogenul, toate acestea dându-vă o evaluare a unei eventuale infecții/inflamații în corp.



Pentru a verifica funcția rinichilor, nu uitați să dozați ureea, creatinina, acidul uric, iar funcția ficatului se va verifica prin transaminazele TGO, TGP, iar în cazul domnilor, dar nu numai, gama GT, care va arăta un consum depășit de alcool.



În privința analizelor pe vârste, medicii spun că persoanelor de peste 40 de ani le este recomandat realizarea unui profil lipidic - lipide totale, colesterol, trigliceride, fracțiuni de colesterol (HDL, LDL). Dacă acestea sunt crescute, în mod automat trebuie instituit tratament. Din păcate, statisticile arată, la ora actuală că, în România pacienții, deja, vin cu următoarea complicație: cu grăsimi depuse în ficat, ceea ce se numește steatoză hepatică sau pancreas gras și obligatoriu trebuie să își schimbe stilul de viață, în principal alimentația, și, eventual, introdus un medicament.



La copii, interesul mai mare este partea de dezvoltare a scheletului și musculaturii, fapt pentru care trebuie văzut calciul, magneziul și obligatoriu vitamina D. De asemenea, a subliniat medicul, sunt recomandate examenul de urină și urocultură, precum și examenul coproparazitologic și exudatul nazal și faringian, mai ales când cei mici intră în comunitate, la creșă sau grădiniță. Tot în bateria de screening va fi nevoie de evaluarea hormonilor tiroidieni TSH, FT4, anti-TPO, în special la femei, dar, mai nou, și la adolescente.



Bineînțeles, nu uitați nici de screeningul pe bolile hepatice, fie că este vorba de hepatita B sau hepatita C, cu dozare anti-HBs și anti-HCV, precum și antigenul Helicobacter pylori, acea infecție gastrică, destul de des întâlnită și la cei mici.



La femei se va face, în plus, testul Babeș-Papanicolau, examenul de secreție vaginală și ecografia de sân/mamografia, iar la bărbați PSA (antigen specific prostatic) și free-PSA pentru adenocarcinomul de prostată.