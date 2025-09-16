Procesul de îmbătrânire poate reduce capacitatea de mișcare a șoldurilor, umerilor și coloanei vertebrale. Dacă includeți exerciții de flexibilitate în rutina voastră obișnuită, vă puteți îmbunătăți sănătatea fizică. În plus, puteți atenua efectele înaintării în vârstă, sunt de părere medicii. Pentru a vă menține flexibilitatea, puteți opta pentru o varietate de exerciții fizice și sporturi. În cazul în care observați că rigiditatea nu se ameliorează sau nu știți cum să practicați antrenamentele fizice pe care le doriți, puteți cere sfatul unui instructor de sport. Creat inițial pentru autoapărare, Tai Chi implică o serie de mișcări ale corpului pe care le puteți executa într-un ritm lent și concentrat, în timp ce respirați încet și profund. Acest tip de sport chinezesc tradițional este o activitate cu impact redus.



Practic, pune un stres minim asupra mușchilor și articulațiilor. Din acest motiv, poate fi practicat de persoane de toate vârstele și nivelurile de pregătire fizică. Apoi, Tai Chi-ul vă poate ajuta să vă măriți forța picioarelor, nivelul de mobilitate și capacitatea de mișcare. Din acest motiv, se poate regăsi printre aceste antrenamente fizice pentru mai multă flexibilitate. De asemenea, Pilates poate fi foarte eficient pentru a crește flexibilitatea într-un mod simplu, dar și să vă întăriți corpul. Nu în ultimul rând, stretching-ul dinamic este un sport de încălzire mai benefic decât stretching-ul static, aflându-se printre antrenamentele fizice pentru mai multă flexibilitate.