Dacă sunteți în căutarea unui mod simplu de a adăuga un plus de nutrienți în rutina zilnică, apa cu semințe de chia poate fi exact ce aveți nevoie. Aceste semințe minuscule sunt considerate un veritabil superaliment datorită conținutului lor bogat în fibre, acizi grași omega-3, proteine, antioxidanți și minerale esențiale. Specialiștii spun că prin capacitatea lor de a absorbi până la de zece ori greutatea lor în lichid, semințele de chia formează un gel atunci când sunt amestecate cu apă. Acest amestec nu doar că este ușor de preparat, dar oferă și multiple beneficii pentru sănătate. Pentru a-l obține, adăugați 1-2 linguri de semințe într-un pahar cu 240 ml de apă, amestecați și lăsați-le la hidratat aproximativ 2 minute.



Prin consumul regulat de apă cu semințe de chia puteți sprijini digestia. De asemenea, băutura oferă o senzație de sațietate, ceea ce poate fi util în controlul greutății. Pe lângă aceste efecte, semințele de chia pot sprijini sănătatea oaselor, prin aportul de calciu, fosfor și magneziu, ajută la controlul glicemiei și pot avea un efect benefic asupra tensiunii arteriale, datorită conținutului de antioxidanți și minerale. Totuși, începeți cu cantități mici, mai ales dacă nu sunteți obișnuiți cu un aport crescut de fibre, și asigurați-vă că vă hidratați suficient pe parcursul zilei.