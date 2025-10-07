Refluxul gastric este una dintre cele mai frecvente probleme digestive, simptomele putând varia de la o persoană la alta. Cu toate acestea, unele remedii naturiste pot fi utile pentru a-l trata. Ceaiul din lemn dulce se caracterizează printr-o aromă dulce plăcută și se folosește, în prezent, pentru a trata indigestiile, senzația de greață sau simptomele de ulcer. La rândul lor, apa și laptele de cocos au capacitatea de a ajuta la calmarea simptomelor, deoarece ambele au proprietăți antiinflamatoare. În același timp, apa de cocos conține electroliți care pot contribui la menținerea echilibrului pH-ului și poate regla aciditatea ridicată asociată cu refluxul gastric. De asemenea, poate reduce tensiunea arterială și echilibrează nivelurile de zahăr din sânge. Sucurile de legume și smoothie-urile, în schimb, reduc simptomele de reflux gastric și se regăsesc printre băuturile care ameliorează refluxul gastric. De asemenea, apa cu fenicul calmează inflamația, relaxează mușchii, îmbunătățește digestia și diminuează refluxul gastric, dacă o consumați pe termen lung. În plus, anumite soiuri de ciuperci protejează împotriva iritațiilor, a potențialelor deteriorări și pot stimula regenerarea celulară.