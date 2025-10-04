Arsura retrosternală, cunoscută popular drept „arsuri la stomac”, este unul dintre cele mai frecvente simptome digestive, cu care se confruntă milioane de oameni. Specialiștii atrag atenția că acest simptom poate ascunde afecțiuni serioase, de la boala de reflux gastroesofagian până la hernia hiatală sau ulcerul gastric.







Arsura retrosternală apare prin ascensionarea conținutului gastric acid în esofag și se manifestă de obicei după masă, în poziție culcată sau la aplecarea înainte. Intensitatea senzației este direct proporțională cu severitatea bolii de fond: cu cât hernia hiatală este mai mare, cu atât simptomele devin mai pronunțate.



Printre cauzele funcționale ale pirozisului se numără boala de reflux gastroesofagian, dispepsia funcțională și stresul prelungit, dar și consumul de alimente iritante. Cauzele organice includ gastrita, ulcerul gastric sau duodenal, hernia hiatală, infecția cu Helicobacter pylori ori chiar neoplasmele gastrice și esofagiene.



Factorii de risc principali: alimentația nesănătoasă, cafeaua, băuturile carbogazoase, fumatul, obezitatea și sarcina.



Femeile gravide acuză frecvent arsuri la stomac din cauza modificărilor hormonale (progesteronul relaxează sfincterul esofagian și încetinește digestia), dar și a presiunii exercitate de uterul mărit asupra stomacului. Soluțiile sunt alimentația împărțită în porții mici, evitarea condimentelor și a prăjelilor, precum și evitarea poziției culcate imediat după masă.



Alimentele care pot calma arsurile sunt cerealele integrale (ovăz, orez brun, cuscus), legumele rădăcinoase (morcovi, cartofi, sfeclă), legumele verzi (broccoli, sparanghel, fasole verde), alimentele alcaline (banane, pepene, conopidă, fenicul, nuci) și alimentele bogate în apă (țelină, castraveți, salată verde, pepene, ceaiuri naturale fără zahăr).



În schimb, trebuie evitate ciocolata, alcoolul, oțetul, sosurile grase, dulciurile consumate pe stomacul gol, alimentele picante și prăjelile.



Dacă arsurile sunt însoțite de pierdere în greutate, vărsături cu sânge („zat de cafea”), scaun negru (melenă), dificultăți la înghițire sau dureri toracice, medicii recomandă prezentarea de urgență la gastroenterolog.



Netratat, refluxul gastroesofagian poate duce la esofag Barrett (o leziune precanceroasă), ulcere cu risc de perforație și chiar cancere digestive.



Arsura retrosternală nu este doar un disconfort trecător. Ignorată sau tratată superficial, poate ascunde boli severe. Alimentația echilibrată, evitarea factorilor de risc și prezentarea la medic sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor.



