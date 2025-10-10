Pielea uscată nu este doar o chestiune de confort, ci un semnal că organismul are nevoie de sprijin. Atunci când începe să se simtă aspră sau descuamată, este important să acționați. Potrivit specialiştilor, factorii care pot contribui la uscăciune sunt numeroși: frigul, vântul, produsele agresive, ba chiar și unele afecțiuni dermatologice. Pentru a vă proteja pielea, optați pentru produse blânde, fără parfum sau alcool, și hidratați zilnic cu creme bogate în ingrediente precum glicerina, acid hialuronic sau ceramide. Totodată, evitați apa fierbinte și aplicați loțiunea hidratantă imediat după duș, pentru a ajuta pielea să rețină umiditatea. Dacă devine iritată, crăpată sau dureroasă, nu ezitați să cereți sfatul medicului, pentru că, uneori este nevoie de tratamente specifice sau suplimente pentru a trata cauza din interior. De asemenea, optați pentru formule cu ingrediente precum glicerina, acidul hialuronic, ureea sau ceramidele. Toate acestea contribuie la refacerea barierei cutanate. Dacă vă confruntați cu uscăciune pe față, folosiți seruri și creme ușoare, special concepute pentru pielea sensibilă. În cazul mâinilor, mai ales în sezonul rece, este recomandat să aplicați o cremă hidratantă de mai multe ori pe zi și să purtați mănuși când este frig. Pentru picioare și zonele precum coatele sau genunchii, puteți folosi exfolianți blânzi, urmate de creme emoliente, aplicate generos.