Toamna vine, de multe ori, şi cu unele semne de slăbiciune în organismele mai sensibile. Specialiştii susţin că starea de oboseală accentuată, resimţită în lunile septembrie, octombrie şi noiembrie este o consecinţă a asteniei de toamnă, care, din păcate, afectează tot mai multe persoane, din cauza alimentaţiei greşite şi a stilului de viaţă nepotrivit.



Cu toate că astenia este considerată o problemă uşoară de sănătate, aceasta poate avea consecinţe pe termen lung, dacă nu este tratată.



De obicei, simptomele asteniei se vindecă fără tratament, în câteva săptămâni, însă vindecarea poate fi grăbită dacă persoanele afectate optează pentru un regim alimentar bogat în vitamine şi minerale esenţiale, se odihnesc corespunzător, dorm suficient şi fac multă mişcare.



„Astenia de toamnă poate fi resimţită ca o slăbiciune a organismului, traducându-se printr-o stare accentuată de oboseală, care poate antrena multe insuficienţe funcţionale, în mod special ale sistemului nervos central, digestiv şi osteo-musculo-articular. Spre deosebire de oboseala fiziologică, astenia se manifestă pe perioade mai lungi de timp şi nu dispare după repausul obişnuit. Principalele cauze ale asteniei contribuie şi la clasificarea diferitelor forme ale acestei tulburări. Calendaristic, este toamnă şi, odată cu ea, organismul încearcă din răsputeri să se adapteze unui nou ritm de viaţă, din cauza micşorării zilei, dar şi a diferenţelor de temperatură dintre zi şi noapte. Aşadar, dacă aveţi tot mai des stări de oboseală şi vă lipseşte energia, iar melancolia pune stăpânire pe dumneavoastră fără niciun motiv evident, s-ar putea să nu vă confruntaţi cu o simplă stare de spirit, ci cu astenia de toamnă. De precizat că echilibrul hormonal, al neuro-transmiţătorilor şi cel enzimatic are nevoie de un oarecare timp pentru a-şi finaliza acomodarea sau adaptarea”, a explicat dr. Ionica Ciortan, medic pediatru, doctor în ştiinţe medicale.



Această tulburare poate apărea la oricine, indiferent de vârstă, de aceea este foarte important, pentru toată lumea, să se recunoască simptomele. Diminuarea luminii, dieta necorespunzătoare, programul haotic şi lipsa de odihnă, pot duce la astenie.



„Diagnosticul de astenie de toamnă poate fi considerat corect numai dacă persoana în cauză a manifestat aceleaşi simptome, cel puţin trei sezoane la rând, şi dacă starea acesteia de sănătate s-a îmbunătăţit în timpul lunilor de primăvară şi vară. Cele mai des întâlnite simptome sunt apatia, subestimarea, senzaţia de vinovăţie, tristeţea, incapacitatea de a face faţă situaţiilor de stres, trecerile bruşte de la o stare de spirit la alta, somnolenţa din timpul zilei etc. Astenia poate fi prevenită prin reglarea stilului de viaţă şi al modului de alimentaţie echilibrat. Pentru a o preveni, se recomandă să petreceţi cât mai mult timp în aer liber, chiar dacă vremea este mohorâtă, efectul luminii naturale fiind foarte important pentru sănătatea mentală a fiecăruia”, a explicat dr. Ciortan.



Dacă veţi respecta recomandările specialiştilor, veţi intra în sezonul rece cu un sistem imunitar puternic şi veţi face faţă bolilor. Aşadar, regimul alimentar zilnic trebuie să includă multe fructe şi legume, mai ales crucifere, precum varza, conopida, broccoli, dar şi sfeclă, pere, mere, gutui, dovleac, nuci, struguri. Nu uitaţi nici de suplimentele alimentare naturale, care se folosesc doar la recomandarea medicului. În plus, exerciţiile fizice şi petrecerea timpului în aer liber sunt două modalităţi excelente de a lupta cu astenia.