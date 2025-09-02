Hipotiroidismul, adică deficitul de hormoni tiroidieni, afectează un număr semnificativ de femei însărcinate, dintre care doar o parte sunt diagnosticate și tratate corespunzător. Cea mai frecventă cauză a hipotiroidismului în sarcină este tiroidita autoimună, dar specialiștii atrag atenția și asupra unei alte cauze importante: lipsa de iod din alimentație. Acest deficit poate fi combătut relativ simplu, prin suplimentarea cu iod, de exemplu prin folosirea sării de bucătărie iodate.



În perioada sarcinii, au loc numeroase modificări în structura și funcționarea glandei tiroide, ceea ce poate evidenția probleme tiroidiene subclinice sau poate agrava afecțiuni deja existente. Potrivit dr. Amalia Costea, pentru a putea identifica la timp disfuncțiile tiroidiene din timpul sarcinii, există un consens medical conform căruia testarea de bază este dozarea TSH-ului (hormon de stimulare tiroidiană), cu respectarea limitelor de referință specifice fiecărui trimestru de sarcină. „Dozajul TSH se face imediat ce pacienta află că este gravidă și apoi, dacă se inițiază tratament, la fiecare patru săptămâni, iar postpartum se va efectua la șase săptămâni”, a precizat dr. Costea.



în zonele cunoscute cu deficit de iod, este recomandat ca femeile aflate la vârstă fertilă să își suplimenteze dieta cu iod cu trei luni înainte de concepție și pe tot parcursul sarcinii. Lipsa tratamentului în cazul hipotiroidismului poate avea efecte severe asupra fătului. „Riscurile pentru copil, dacă mama nu tratează hipotiroidismul, depășesc cu mult reacțiile adverse ale tratamentului cu tiroxină. Acestea pot fi: risc de naștere prematură, greutate mică la naștere, deficit mental și motor permanent, diverse grade de retard mintal și multe altele”, avertizează medicul.



Pe lângă riscurile pentru copil, hipotiroidismul netratat presupune și numeroase complicații pentru mamă: avorturi spontane, anemie, preeclampsie, desprinderea prematură a placentei (abruptio placentae) și hemoragii postpartum. Gravidele cu hipotiroidism se simt adesea mai obosite decât de obicei, dar nu dau importanță acestui simptom, considerându-l normal în sarcină. „Sunt femei cu hipotiroidism care duc sarcina până la capăt fără să suspicioneze că ar fi bolnave”, spune dr. Amalia Costea.



Simptomatologia hipotiroidismului poate fi înșelătoare și adesea confundată cu disconforturile normale ale unei sarcini avansate. „Un pacient cu hipotiroidism va prezenta o față albă, va lua în greutate indiferent dacă aportul caloric este normal, va fi mai obosit. Medicii sunt de părere că tabloul seamănă foarte mult cu al unei gravide sănătoase în ultimul trimestru de sarcină, așa că nu trebuie să vă impacientați”, a adăugat dr. Costea.



Pentru prevenirea tuturor acestor riscuri, specialiștii recomandă testarea TSH tuturor femeilor aflate la vârsta fertilă, sau cel puțin în primul trimestru de sarcină.