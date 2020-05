Atenție la principala cauză a apariţiei candidozei !

Candida reprezintă numele unor ciuperci, care provoacă boala numită candidoză. Candidoza, micoză frecventă a mucoaselor şi tegumentului, afectează pielea, mucoasa gurii, aparatul digestiv, vaginul sau penisul. Foarte rar (2%), candida se poate propaga în sistemul sanguin, sau se poate dezvolta în ficat sau splină. Pe piele apare o placă cutanată roşie, bine definită, pruriginoasă, acoperită de cruste şi pustule, în regiunea subţiorilor, a feselor sau sub sâni. Infecţia vaginală se caracterizează prin apariţia unei secreţii alb-gălbui, brânzoasă, care provoacă mâncărimi intense şi senzaţia de arsură. Candidoza bucală se manifestă prin apariţia unei plăci albe, asemănătoare laptelui, pe limbă sau a unor crăpături la colţul buzelor. Deşi foarte neplăcute, aceste infecţii nu ameninţă viaţa persoanelor infectate. Principala cauza a înmulţirii acestor microorganisme este folosirea antibioticelor, care distrug flora bacteriană normală. Şi diabeticii, cei care au lucrări dentare complexe sau femeile care folosesc pastile contraceptive au un risc crescut de a se confrunta cu boala. Alţi factori favorizanţi sunt obezitatea şi perioada sarcinii. Pentru candidozele cutanate, medicul prescrie o cremă sau pudră antifungică, iar în cele vaginale se recomandă ovule vaginale cu extras inodor de usturoi şi bacterii sau un medicament oral. Faceţi tratamentul simultan cu partenerul pentru a evita reinfestarea.

