În mod natural, odată cu trecerea timpului, oasele tind să se resoarbă. Mai mult decât atât, menopauza accelerează această resorbție osoasă și poate să cauzeze osteoporoză. Potrivit specialiștilor, afecțiunea poate fi, însă, prevenită prin intermediul alimentației și a stilului de viață, la care se adaugă unele exerciții care vă pot ajuta să vă întăriți oasele și musculatura. Ca urmare, oasele pot fi întărite cu anumite alimente care conțin: calciu, vitamina D, magneziu și zinc. În prima categorie de produse intră lactatele și brânzeturile.



De exemplu, iaurtul, sana și chefirul au un conținut foarte ridicat de calciu, dar parmezanul are cel mai mult calciu. Medicii susțin că într-o sută de grame de parmezan există 1.184 de miligrame de calciu. Acesta se folosește, de obicei, în preparate precum: salate, friptură, pește la cuptor și multe alte rețete. Totuși, se recomandă consumul moderat deoarece parmezanul poate adăuga kilograme în plus. Totodată, sardinele sunt alimente foarte utile, deoarece au o combinație foarte bună de calciu, vitamina D, proteine, magneziu și zinc. Foarte utile la menopauză sunt și semințele de susan, dar și legumele cu frunze verzi, care conțin calciu, magneziu și un conținut ridicat de vitamina K, de care are nevoie calciul pentru a se fixa corect