„Aur lichid”! Ce trebuie să le daţi bebeluşilor din primele zile de la naştere

La doar câteva ore de la naştere, sânii proaspetei mămici încep să secrete colostru, care seamănă cu un lapte mai gros, semi-transparent şi cu o culoare gălbuie, care precede, de fapt, laptele propriu-zis. Medicii spun că, pe lângă consistenţă şi culoare, colostrul este diferit de laptele cu care se va hrăni după aceea minunea din viaţa dumneavoastră, întrucât acesta are o mulţime de calităţi, care i-au adus chiar denumirea de „aur lichid”.

Dr. Ana Bratu, medic pediatru, este de părere că acest colostru, chiar dacă femeia nu îl deţine în cantităţi foarte mari, este un aliment extrem de important pentru bebeluş, acesta fiind considerat prima şi cea mai importantă hrană a unui nou-născut.

Tocmai de aceea, pentru ca micuţul să poată primi acest aliment miraculos, este necesar să îl puneţi la sân imediat după naştere sau cât de repede posibil, iar mesele lui să aibă loc cât mai des, dar de fiecare dată când îşi manifestă dorinţa de a mânca.

„Colostrul este un aliment complex, bogat în anticorpi, vitamine, minerale, grăsimi, proteine şi multe alte substanţe nutritive, deci tot ce are nevoie un bebeluş în primele lui zile de viaţă. Principalul rol al colostrului este acela de a crea, practic, o barieră de protecţie a întregului sistem digestiv şi respirator. În acelaşi timp, colostrul este primul şi cel mai important «vaccin» pe care trebuie să-l primească orice copil la naştere. Totuşi, nu toate mamele ştiu că acest colostru începe să se formeze încă din timpul sarcinii, mai precis atunci când mama se află în ultimul trimestru şi se pregăteşte să dea naştere micuţului pui de om. Acesta este şi motivul pentru care, în unele cazuri, câteva picături de colostru pot fi zărite pe sâni, cu scurt timp înainte de naştere”, a explicat specialistul.

Probabil că vă întrebaţi de ce acest lapte gălbui este atât de important pentru copilaşi şi de ce este considerat o adevărată minune a corpului mamei.

Colostrul este plin de anticorpi

În primul rând, a precizat dr. Bratu, colostrul este plin de anticorpii care sunt transmişi de mamă fătului, anticorpi care protejează mucoasa intestinală a bebeluşului, dar şi gâtul şi plămânii săi. De aceea, este privit şi ca un vaccin 100% natural. De asemenea, acesta are un rol foarte important în funcţionarea tractului gastrointestinal. De ce? Pentru că intestinele unui bebeluş sunt foarte sensibile şi permeabile, iar colostrul le căptuşeşte, la propriu.

„Acest lucru are loc prin crearea unei bariere care împiedică penetrarea intestinului cu substanţe străine. Pe de altă parte, această barieră reuşeşte să îl facă pe bebeluş să nu fie sensibil la anumite mâncăruri consumate de mamă. Mai mult decât atât, proteinele din colostru păstrează zahărul din sângele bebeluşului la un nivel normal, în mod special pentru nou-născuţii care au riscul de a se confrunta cu hipoglicemie. De reţinut, însă, nou-născutul nu are nevoie de niciun fel de supliment de lapte praf sau de glucoză, pe motiv că mama nu are suficient lapte. În plus, stomacul unui nou-născut este atât de mic, încât câţiva mililitri de colostru, oferiţi la cerere, îi sunt suficienţi pentru a trece cu bine peste perioada primelor zile de viaţă şi a aştepta instalarea laptelui matur. Orice suplimentare cu lapte va fi regurgitată, întrucât stomacul bebeluşului este prea mic pentru a face faţă la o cantitate prea mare”, a completat medicul.