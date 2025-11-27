Accidentul vascular cerebral (AVC) este una dintre principalele cauze de deces și dizabilitate la adult. Vine brusc, dar de cele mai multe ori se pregătește în tăcere, ani întregi, prin tensiune mare, fumat, colesterol crescut, diabet sau sedentarism. Vestea bună este că o parte importantă din riscul de AVC poate fi redusă.



„AVC-ul apare atunci când o zonă din creier nu mai primește sânge și oxigen, fie pentru că un vas se înfundă (AVC ischemic), fie pentru că un vas se rupe și sângerează (AVC hemoragic). Fără oxigen, celulele nervoase mor în câteva minute, iar persoana poate rămâne cu paralizie, tulburări de vorbire, de memorie sau de comportament. Există factori de risc pe care nu îi puteți modifica: vârsta (riscul crește după 55 de ani), sexul și istoricul familial. Nu puteți interveni asupra lor, dar dacă îi cunoașteți, puteți fi mai atenți la restul. Partea bună este că mulți factori de risc pot fi controlați. Este foarte important să vă măsurați regulat tensiunea, să urmați tratamentul prescris și să reduceți consumul de sare și alimente ultraprocesate.



Totodată, fumatul îngustează vasele, crește tensiunea și accelerează ateroscleroza. Apoi, glicemia și lipidele crescute «rod» în timp vasele de sânge din creier și din inimă. Controalele regulate la medic, urmarea tratamentului și o alimentație echilibrată, cu mai multe legume, fructe, pește și mai puține prăjeli și dulciuri concentrate sunt esențiale“, a explicat dr. Diana Vranău.



Specialistul a afirmat că prevenția AVC nu înseamnă perfecțiune, ci obiceiuri mici, repetate: controlul tensiunii, renunțarea la fumat, mișcare zilnică, alimentație echilibrată, monitorizarea diabetului și a colesterolului, atenție la ritmul inimii. Prin aceste gesturi aparent simple, vă puteți crește șansele de a vă bucura de mai mulți ani cu mintea clară și o viață activă, alături de cei dragi.

