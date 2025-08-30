„Fața roșie” este o problemă frecventă întâlnită în cabinetele dermatologice, cauzată cel mai adesea de afecțiuni cronice precum rozaceea, dermatita seboreică sau tenul intolerant.



Rozaceea, adesea moștenită genetic, determină dilatarea excesivă a vaselor de sânge de la nivelul feței, accentuată de factori precum temperaturile extreme, alimente picante sau băuturi fierbinți. Dermatita seboreică, asociată cu o ciupercă prezentă și în mătreață, provoacă erupții roșii și scuame, în special în jurul nasului și scalpului. În cazul tenului intolerant, pielea reacționează exagerat la produse cosmetice, devenind iritată și fragilă. O greșeală des întâlnită este utilizarea prelungită a cremelor cu cortizon. Deși reduc roșeața pe termen scurt, acestea agravează problema în timp, ducând la dependență cutanată și sensibilitate crescută.



Soluțiile moderne includ terapii laser, creme medicale și produse dermato-cosmetice adaptate fiecărui tip de piele. Tratamentul trebuie asociat cu o rutină zilnică blândă: curățare delicată, hidratare, protecție solară și evitarea factorilor declanșatori. Sub îndrumarea dermatologului, pacienții pot obține un ten mai echilibrat și sănătos pe termen lung.

