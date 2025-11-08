Pe măsură ce înaintați în vârstă, corpul vostru trece prin numeroase schimbări, iar anumite obiceiuri care înainte păreau inofensive pot deveni riscante. Suplimentele alimentare sunt un exemplu perfect, pentru că, deși promit energie și protecție pentru sănătate, unele dintre ele pot provoca efecte adverse serioase și pot interacționa cu medicamentele pe care le luați pentru hipertensiune, boli de inimă sau alte afecțiuni cronice.



De exemplu, susțin specialiștii, vitamina A, esențială pentru vedere și sistemul imunitar, poate fi periculoasă după 50 de ani dacă este administrată sub formă de supliment. Ea poate accelera pierderea densității osoase, crescând riscul de fracturi și poate afecta ficatul, provocând greață, dureri de cap sau disconfort articular.



Suplimentele cu calciu, frecvent recomandate pentru menținerea sănătății oaselor, nu sunt întotdeauna sigure. Ca urmare, consumul regulat poate crește riscul de pietre la rinichi și poate avea efecte negative asupra inimii. La fel, vitamina E poate crește riscul de insuficiență cardiacă sau chiar de cancer de prostată în anumite situații. În concluzie, după 50 de ani, este esențial să nu luați suplimente la întâmplare, ci să consultați un medic sau un specialist în nutriție care poate evalua starea voastră de sănătate, istoricul medical și eventualele deficiențe nutriționale.