Poate că nu vă gândiți des la sistemul nervos, dar el este prezent în fiecare clipă a vieții voastre. Fie că râdeți, conduceți o mașină, faceți un plan sau vă amintiți un nume, miliarde de celule nervoase lucrează neîntrerupt pentru a vă menține conectați la lume și la voi înșivă. Potrivit specialiștilor, este una dintre cele mai complexe și sensibile structuri ale corpului, iar starea ei influențează felul în care gândiți, simțiți și reacționați. Când sistemul nervos este în echilibru, vă bucurați de claritate, atenție și o stare generală de bine. Când este suprasolicitat sau neglijat, apar oboseala, anxietatea și dificultățile de concentrare.

Așa că, pentru a-i păstra vitalitatea, începeți cu alimentația. Creierul are nevoie de combustibil de calitate: grăsimi sănătoase, vitamine din grupa B, magneziu, antioxidanți și proteine ușor asimilabile. Ca urmare, puteți adăuga în meniul zilnic pește gras, ouă, nuci, semințe, avocado, fructe de pădure și legume verzi. Toate aceste alimente hrănesc neuronii și le susțin comunicarea. În schimb, grăsimile saturate, excesele de zahăr, cafeaua în cantități mari sau alcoolul afectează conexiunile nervoase și reduc performanța mentală. În plus, odihna este la fel de esențială ca hrana, pentru că în timpul somnului, creierul se reorganizează, procesează informațiile și elimină toxinele acumulate pe parcursul zilei.