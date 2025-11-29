Profilaxia dentară reprezintă un ansamblu de proceduri de prevenție a afecțiunilor dentare și gingivale. Aceste proceduri au o importanță majoră și ajută la prevenirea apariției cariilor dentare, prevenția bolilor gingivale și menținerea sănătății generale.



Potrivit dr. Flavia Strat, o prevenție corectă și o igienă orală bună contribuie la sănătatea generală, deoarece bacteriile din cavitatea bucală afectează și alte sisteme din corp. Medicul a subliniat că procedurile de profilaxie dentară includ detartrajul cu ultrasunete, care îndepărtează tartrul dentar și placa bacteriană moale de pe suprafața dinților. La rândul său, air-flow-ul este o metodă de curățare prin jeturi de aer, apă și pudră abrazivă, pentru a îndepărta petele pigmentare. Periajul profesional, în schimb, curăță în profunzime dinții și îndepărtează orice reziduuri rămase după detartraj. Tot preventiv, medicii recomandă fluorizarea topică, adică aplicarea de lacuri cu o concentrație mai mare de fluor pentru a consolida smalțul dentar, crescându-i rezistența la acizi și bacterii.



De asemenea, se poate opta pentru sigilarea dentară, care constă în aplicarea unui strat de compozit fluid, care se întărește și formează o peliculă protectoare pe suprafața dinților laterali.



„Scopul este protejarea dinților de carie, mai ales pe cei permanenți erupți recent. Un sigilant dentar poate rezista până la cinci ani, dar rezistența sa depinde de igiena orală și obiceiurile alimentare ale pacientului. Sigilarea este cel mai frecvent recomandată pentru primii molari permanenți ai copilului, dar medicul stomatolog poate recomanda sigilarea și altor dinți, dacă este cazul. Este important ca sigilanții să fie verificați la controalele stomatologice regulate (la șase luni) pentru a detecta eventualele deteriorări sau uzură și pentru a asigura integritatea dintelui. Nu uitați! Rutina zilnică de igienă orală acasă este crucială pentru profilaxia dentară“, a precizat medicul.