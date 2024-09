Limba zmeurie este des întâlnită în unele boli acute ale căilor aeriene la copii, dar și la adulți. De multe ori, acest aspect apare in faringita streptococică, adică în acele cazuri unde există o infecție acută cu streptococ beta-hemolitic la nivelul amigdalelor si faringelui acelui copil.



Când o persoană are limba zmeurie, înseamnă că acest organ este roșu, umflat, mărit și cu papilele gustative în relief. Potrivit specialiștilor, limba se poate simți dureroasă la atingere și poate fi însoțită și de alte simptome. Printre bolile care pot provoca această problemă se numără boala Kawasaki, unele alergii, scarlatina, sindromul șocului toxic sau o carență de vitamine. De exemplu, în cazul bolii Kawasaki, semnul principal al acestei afecțiuni este reprezentat de arterele inflamate. Simptomele mai vizibile ale bolii includ febra mare, eczema, ochii roșii, iritați, din care se poate scurge un lichid mai gros, descuamarea pielii, schimbarea culorii limbii, buzele crăpate, umflarea la nivelul mâinilor și al picioarelor. De asemenea, alergiile la alimente și medicamente pot provoca o varietate de simptome, inclusiv limba zmeurie. Aceste tipuri de alergii sunt însoțite, în plus, de mâncărimi, ochi apoși, eczemă, respirație dificilă. În ceea ce privește faringita streptococică, pacienții prezintă eritem faringian și amigdalian, hipertrofie amigdaliană, limba zmeurie și chiar o erupție scarlatiniformă.