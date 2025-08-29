Dacă suferiți de afecțiuni renale, ar trebui să adoptați un regim alimentar potrivit pentru rinichi, care să reducă riscul de complicații. În primul rând, precizează specialiștii, o dietă sănătoasă pentru rinichi conține o cantitate adecvată de nutrienți - proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase. Este, de asemenea, important să nu se consume sodiu și grăsimi animale în exces, pentru menținerea tensiunii arteriale în valorile normale. Pentru pacienții cu diabet este important să se mențină echilibrat nivelul de zahăr din sânge, pentru prevenirea complicațiilor bolilor renale de care aceștia suferă.

De asemenea, trebuie reținut faptul că aportul de proteine face ca rinichii să funcționeze mai mult, iar acest lucru înseamnă că un consum prea ridicat de proteine va suprasolicita rinichii, ceea ce nu e deloc indicat la pacienții cu boli renale. Așadar, recomandarea este să se consume porții mici de alimente care conțin proteine, iar de preferat ar fi să se mănânce proteinele de proveniență animală (carne, lactate, ouă) și cele de proveniență vegetală (fasole, linte, năut, arahide, fistic etc.) la mese diferite. În plus, este necesar a se limita consumul de alcool, întrucât acesta cauzează probleme renale și trebuie consumate cantități reduse de mezeluri și carne de pui, deoarece acestea conțin cantități semnificative de fosfor, la fel ca și produsele lactate, lintea și nucile.