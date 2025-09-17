Dacă observați că aveți dificultăți în a vedea clar obiectele apropiate, obosiți repede când citiți sau petreceți mult timp în fața ecranelor și apar dureri de cap frecvente, este posibil să suferiți de hipermetropie. Această afecțiune a vederii apare atunci când ochiul este prea scurt sau corneea este prea plată, iar imaginea nu se mai formează corect pe retină, ci în spatele ei. Rezultatul este o vedere încețoșată la aproape, care poate afecta calitatea vieții de zi cu zi.



Potrivit dr. Mihaela Grigore, hipermetropia este un viciu de refracție des întâlnit, care poate apărea la orice vârstă, chiar și în copilărie. În multe cazuri, afecțiunea este congenitală, ceea ce înseamnă că există o predispoziție genetică. Deci, dacă părinții sau bunicii au hipermetropie, și copiii pot dezvolta această problemă. Tocmai de aceea, este recomandat ca cei mici să fie duși la un control oftalmologic încă de la vârste fragede. Netratată, hipermetropia poate duce la complicații precum strabismul convergent sau ambliopia (ochiul leneș), afecțiuni care pot afecta permanent vederea.



Mecanismul este simplu: în mod normal, razele de lumină care intră în ochi sunt focalizate direct pe retină, unde imaginea este procesată și transmisă către creier. În cazul hipermetropiei, această focalizare se face în spatele retinei, iar imaginea percepută este neclară. „În aceste situații, recomandăm purtarea ochelarilor cu dioptrii pozitive sau a lentilelor de contact, în funcție de gradul de hipermetropie. Vorbim despre hipermetropie mică la dioptrii de până la +3, hipermetropie medie între +4 și +6 și hipermetropie mare la valori de peste +6”, a explicat dr. Mihaela Grigore.



Mulți dintre pacienți pot vedea destul de bine la distanță, însă întâmpină dificultăți serioase atunci când trebuie să citească, să scrie sau să desfășoare activități care solicită vederea de aproape. Pe măsură ce înaintați în vârstă, capacitatea de acomodare a ochilor scade, astfel că simptomele se pot accentua, iar nevoia de corecție optică devine evidentă. Medicul mai atrage atenția asupra faptului că hipermetropia poate fi cauzată și de alte probleme, cum ar fi retinopatiile, tumorile oculare sau dislocarea cristalinului, caz în care diagnosticul corect este esențial.



În cazul copiilor, manifestările pot fi subtile: frecarea frecventă a ochilor, lipsa de interes pentru citit sau dificultăți în învățare. Chiar dacă cei mici nu se plâng de vedere încețoșată, aceste semne nu trebuie ignorate. Un control oftalmologic poate face diferența între o corecție simplă și o problemă care se agravează în timp.



Prin urmare, dacă aveți senzația că vă forțați constant vederea, aveți ochii obosiți sau simțiți nevoia să țineți obiectele la distanță pentru a le vedea clar, nu amânați consultul oftalmologic. Cu un diagnostic corect și ochelari adaptați nevoilor voastre, vă puteți recăpăta confortul vizual și vă puteți proteja sănătatea ochilor pe termen lung.