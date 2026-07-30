Dacă aveți impresia că respirați mai mult pe gură decât pe nas, vă treziți dimineața cu gura uscată sau folosiți frecvent spray-uri nazale pentru a putea respira, este important să nu ignorați aceste simptome. Un nas înfundat care persistă săptămâni sau chiar luni nu este normal și poate indica o afecțiune care necesită tratament.



Una dintre cele mai frecvente cauze este rinita alergică. În acest caz, pe lângă congestia nazală, apar strănutul repetat, secrețiile apoase și mâncărimea nasului sau a ochilor.



Simptomele sunt declanșate de alergeni precum polenul, acarienii din praful de casă, mucegaiul sau părul animalelor și pot fi prezente doar în anumite sezoane sau pe tot parcursul anului.



„Dacă nasul rămâne înfundat, aveți secreții nazale groase, dureri sau presiune în zona obrajilor și a frunții și simțul mirosului este diminuat, este posibil să suferiți de sinuzită cronică. Inflamația sinusurilor împiedică drenajul normal al secrețiilor și poate afecta semnificativ calitatea vieții. În același timp, respirația dificilă poate avea și o cauză anatomică. Deviația de sept îngustează una dintre căile nazale, iar simptomele pot deveni mai evidente în timpul nopții sau la efort. Persoanele cu deviație de sept pot sforăi, pot avea infecții nazale repetate și senzația că una dintre nări este aproape permanent blocată", a explicat dr. Mariana Voicu.



O altă cauză frecventă este reprezentată de polipii nazali, formațiuni benigne care se dezvoltă pe fondul unei inflamații cronice. Aceștia pot bloca circulația aerului și pot determina scăderea sau chiar pierderea mirosului. Polipii apar mai des la persoanele cu alergii, astm sau sinuzite repetate.



Totodată, congestia nazală poate apărea și după utilizarea excesivă a spray-urilor decongestionante. Deși acestea oferă o ameliorare rapidă, folosirea lor mai mult de câteva zile consecutive poate duce la dependență și la agravarea simptomelor, fenomen cunoscut sub numele de rinită medicamentoasă.



Mai rar, un nas înfundat persistent poate fi cauzat de mărirea vegetațiilor adenoide la copii, de prezența unui corp străin în nas, de unele afecțiuni inflamatorii sau, în cazuri izolate, de formațiuni tumorale. De aceea, un simptom care persistă și nu răspunde la tratamentele obișnuite trebuie investigat.



Este recomandat să vă adresați unui medic ORL dacă obstrucția nazală durează mai mult de două-trei săptămâni, dacă este însoțită de dureri faciale intense, febră, sângerări nazale repetate, secreții urât mirositoare sau dacă observați că respirați foarte greu doar pe o singură nară. Medicul poate recomanda investigații precum endoscopia nazală, testele alergologice sau examinări imagistice pentru stabilirea cauzei.

