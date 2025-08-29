Avocado are multe proprietăți nutritive, dar acestea sunt puțin cunoscute din cauza reputaţiei proaste care spune că acesta ar fi un aliment care îngraşă. În ciuda faptului că are mai multe calorii decât alte alimente, există numeroase motive pentru a mânca avocado. Totodată, avocado ţine sub control nivelul de colesterol (HDL), prelungeşte senzaţia de saţietate şi ameliorează constipaţia datorită conţinutului său ridicat de fibre. În plus, are proprietăţi detoxifiante care ţin sub control nivelul de zahăr din sânge.



Pe scurt, fructul este un aliment indispensabil pentru oricine vrea să aibă o viaţă sănătoasă, întrucât vă oferă 20 de nutrienţi esenţiali, inclusiv fibre, vitamine, potasiu şi altele. În primul rând, este bogat în acid folic, un element esenţial în timpul sarcinii, care contribuie la dezvoltarea bebeluşului. Apoi, este o sursă bogată de vitamina C, un important antioxidant. Antioxidanţii ajută la prevenirea cancerului, a bolilor cardiovasculare şi a altor boli degenerative, precum maladia Alzheimer (pierderea memoriei) sau demenţa. De asemenea, conţine cantităţi mari de vitamina D, esenţială pentru sănătatea oaselor, dar şi E, esenţială pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului nervos. În acelaşi timp, ţine sub control nivelul de colesterol, prin reglarea nivelului trigliceridelor. Pe deasupra, trebuie menţionat că datorită vitaminelor din compoziţia sa, fructul de avocado este unul dintre alimentele care împiedică dezvoltarea celulelor canceroase.

